Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в формате финала 8 в Лиссабоне. Все стадии с 1/4 финала – в один матч

17 июня исполнительный комитет должен определиться с датами проведения турниров.

Один из рассматриваемых вариантов – доигровка в формате финала 8. Все стадии, начиная с 1/4 финала, пройдут в один матч с перерывом между играми в 7-10 дней. Команды же будут играть в Лиссабоне, где им будут предоставлены отель, тренировочные поля и другие необходимые условия. Подобная система позволит избежать лишних перелетов участвующих команд, пишет