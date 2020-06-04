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Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в формате финала 8 в Лиссабоне. Все стадии с 1/4 финала – в один матч
Источник материала: Партизан
Все стадии с 1/4 финала – в один матч. УЕФА рассматривает возможные варианты формата Лиги чемпионов и Лиги Европы.
17 июня исполнительный комитет должен определиться с датами проведения турниров.
Один из рассматриваемых вариантов – доигровка в формате финала 8. Все стадии, начиная с 1/4 финала, пройдут в один матч с перерывом между играми в 7-10 дней. Команды же будут играть в Лиссабоне, где им будут предоставлены отель, тренировочные поля и другие необходимые условия. Подобная система позволит избежать лишних перелетов участвующих команд, пишет
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Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в формате финала 8 в Лиссабоне. Все стадии с 1/4 финала – в один матч
Все стадии с 1/4 финала – в один матч. УЕФА рассматривает возможные варианты формата Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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