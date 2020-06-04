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Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте
04.06.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот и наступило долгожданное лето. У всех детей каникулы. Больше свободного времени, солнца и хорошего настроения. И масса возможностей для отдыха. Чтобы увлекательно и с пользой провести каникулы, совсем необязательно куда-то ехать! Главное условие – должно быть интересно! Это Вам обещают в «Май Бэби».
Отправиться на экскурсию, устроить пикник, организовать чаепитие, танцевать, расписывать пряники, участвовать в квестах, дебатах, презентациях, проектах… Совместить все это, приятно и полезно провести время, на все сто процентов использовать каникулы предлагает школа Май Бэби в летнем языковом лагере «Happy English». Преподаватели школы разработали авторскую программу, включающую развлечения и обучение.
В языковом лагере «Happy English» будет возможность исключить длительный перерыв в изучении языка, легко и быстро увеличить словарный запас, вкусно и приятно провести время, выявить новые увлечения и хобби, попробовать себя в разных видах творчества и креативных профессиях, активно провести время со сверстниками, найти новых друзей.
Организаторы лагеря продумали все – комфортные условия, безопасность, вкусная пища, полная занятость детей, смена видов деятельности. Но самое главное – английский без зубрежки и домашних заданий.
Погружение в языковую среду в формате городского лагеря в городе Бресте!
Что же включено в программу:
Питание:
• Предусмотрены легкие перекусы в виде английского чаепития, пикника, кофе брейка (входит в стоимость)
• Горячий обед (дополнительная стоимость)
Меры безопасности:
• Обработка поверхностей дезинфицирующими средствами.
• Обработка антисептиком рук и обуви.
• Ежедневная уборка помещений с дезсредствами.
• Измерение температуры тела бесконтактным термометром.
• Обеззараживание воздуха в помещении специальным оборудованием.
• Проведение ряда мероприятий на открытом воздухе.
Продолжительность: 2 недели (4 раза в неделю)
График : ПН, ВТ, СР, ЧТ с 10.00 до 16.00
г. Брест, бульвар Шевченко, 4, каб. 201-203
Смены:
1-я 20.07.2020 - 30.07.2020
2-я 3.08.2020 - 13.08.2020
3-я 17.08.2020 - 27.08.2020
Приглашают детей от 8 до 16 лет. Группы формируются по возрасту и интересам. Стоимость 148 рублей (дополнительно оплачивается питание)
Запись по телефонам: +37529-7-248-248, 575-575, 20-50-07
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