ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

04.06.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот и наступило долгожданное лето. У всех детей каникулы. Больше свободного времени, солнца и хорошего настроения. И масса возможностей для отдыха. Чтобы увлекательно и с пользой провести каникулы, совсем необязательно куда-то ехать! Главное условие – должно быть интересно! Это Вам обещают в «Май Бэби».

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

Отправиться на экскурсию, устроить пикник, организовать чаепитие, танцевать, расписывать пряники, участвовать в квестах, дебатах, презентациях, проектах… Совместить все это, приятно и полезно провести время, на все сто процентов использовать каникулы предлагает школа Май Бэби в летнем языковом лагере «Happy English». Преподаватели школы разработали авторскую программу, включающую развлечения и обучение.

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

В языковом лагере «Happy English» будет возможность исключить длительный перерыв в изучении языка, легко и быстро увеличить словарный запас, вкусно и приятно провести время, выявить новые увлечения и хобби, попробовать себя в разных видах творчества и креативных профессиях, активно провести время со сверстниками, найти новых друзей.

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

Организаторы лагеря продумали все – комфортные условия, безопасность, вкусная пища, полная занятость детей, смена видов деятельности. Но самое главное – английский без зубрежки и домашних заданий.

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

Погружение в языковую среду в формате городского лагеря в городе Бресте!

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

Что же включено в программу:

  • 24 академических часа английского
  • Квесты на английском
  • Чаепитие в лучших английских традициях
  • Кофе-брейк в кофейне (на английском)
  • Мастер-класс по росписи английских пряников
  • Английский пикник на природе с угощениями
  • Мастер-класс по танцам
  • Экскурсии на английском
  • Бумажная вечеринка
  • Море разговорного английского
  • Сюрпризы
  • НЕТ домашним заданиям!

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

Питание:

• Предусмотрены легкие перекусы в виде английского чаепития, пикника, кофе брейка (входит в стоимость)

• Горячий обед (дополнительная стоимость)

Меры безопасности:

• Обработка поверхностей дезинфицирующими средствами.

• Обработка антисептиком рук и обуви.

• Ежедневная уборка помещений с дезсредствами.

• Измерение температуры тела бесконтактным термометром.

• Обеззараживание воздуха в помещении специальным оборудованием.

• Проведение ряда мероприятий на открытом воздухе.

Продолжительность: 2 недели (4 раза в неделю)

График : ПН, ВТ, СР, ЧТ с 10.00 до 16.00

г. Брест, бульвар Шевченко, 4, каб. 201-203

Смены:

1-я 20.07.2020 - 30.07.2020

2-я 3.08.2020 - 13.08.2020

3-я 17.08.2020 - 27.08.2020

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

Приглашают детей от 8 до 16 лет. Группы формируются по возрасту и интересам. Стоимость 148 рублей (дополнительно оплачивается питание)

Запись по телефонам: +37529-7-248-248, 575-575, 20-50-07

Информация на сайте: www.my-baby.by

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте
Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вот и наступило долгожданное лето. У всех детей каникулы. Больше свободного времени, солнца и хорошего настроения. И масса возможностей для отдыха. Чтобы...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это методы братков из 90-х». Ермошина обратилась в СК с просьбой рассмотреть действия Тихановского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика