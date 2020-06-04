Лагерь с изучением английского языка в городе Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот и наступило долгожданное лето. У всех детей каникулы. Больше свободного времени, солнца и хорошего настроения. И масса возможностей для отдыха. Чтобы увлекательно и с пользой провести каникулы, совсем необязательно куда-то ехать! Главное условие – должно быть интересно! Это Вам обещают в «Май Бэби».





Отправиться на экскурсию, устроить пикник, организовать чаепитие, танцевать, расписывать пряники, участвовать в квестах, дебатах, презентациях, проектах… Совместить все это, приятно и полезно провести время, на все сто процентов использовать каникулы предлагает школа Май Бэби в летнем языковом лагере «Happy English». Преподаватели школы разработали авторскую программу, включающую развлечения и обучение.





В языковом лагере «Happy English» будет возможность исключить длительный перерыв в изучении языка, легко и быстро увеличить словарный запас, вкусно и приятно провести время, выявить новые увлечения и хобби, попробовать себя в разных видах творчества и креативных профессиях, активно провести время со сверстниками, найти новых друзей.





Организаторы лагеря продумали все – комфортные условия, безопасность, вкусная пища, полная занятость детей, смена видов деятельности. Но самое главное – английский без зубрежки и домашних заданий.





Погружение в языковую среду в формате городского лагеря в городе Бресте!





Что же включено в программу:

24 академических часа английского

Квесты на английском

Чаепитие в лучших английских традициях

Кофе-брейк в кофейне (на английском)

Мастер-класс по росписи английских пряников

Английский пикник на природе с угощениями

Мастер-класс по танцам

Экскурсии на английском

Бумажная вечеринка

Море разговорного английского

Сюрпризы

НЕТ домашним заданиям!





Питание:

• Предусмотрены легкие перекусы в виде английского чаепития, пикника, кофе брейка (входит в стоимость)

• Горячий обед (дополнительная стоимость)

Меры безопасности:

• Обработка поверхностей дезинфицирующими средствами.

• Обработка антисептиком рук и обуви.

• Ежедневная уборка помещений с дезсредствами.

• Измерение температуры тела бесконтактным термометром.

• Обеззараживание воздуха в помещении специальным оборудованием.

• Проведение ряда мероприятий на открытом воздухе.

Продолжительность: 2 недели (4 раза в неделю)

График : ПН, ВТ, СР, ЧТ с 10.00 до 16.00

г. Брест, бульвар Шевченко, 4, каб. 201-203

Смены:

1-я 20.07.2020 - 30.07.2020

2-я 3.08.2020 - 13.08.2020

3-я 17.08.2020 - 27.08.2020

















Приглашают детей от 8 до 16 лет. Группы формируются по возрасту и интересам. Стоимость 148 рублей (дополнительно оплачивается питание)

Запись по телефонам: +37529-7-248-248, 575-575, 20-50-07