Хоккейной Лига чемпионов: «Юность» и «Неман» узнали соперников в 1/16 финала

Источник материала: ОНТ

«Юность» и «Неман» узнали соперников в хоккейной Лиге чемпионов. В этом сезоне турнир начнется сразу со стадии 1/16 финала.

«Юность» встретится с чешским «Тршинецом», «Неман» сыграет со шведской «Фрелундой». Команды проведут по два матча – дома и в гостях. Соперники белорусским клубам достались очень серьезные. «Тршинец» финишировал вторым в чемпионате Чехии, который был завершен досрочно. «Фрелунда» - действующий победитель Лиги чемпионов. В турнире сыграют 32 команды. Старт соревнований был перенесен с 3 сентября на 6 октября, но в случае необходимости начало турнира могут отложить еще на месяц.

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