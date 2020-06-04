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Хоккейной Лига чемпионов: «Юность» и «Неман» узнали соперников в 1/16 финала

04.06.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккейной Лига чемпионов: «Юность» и «Неман» узнали соперников в 1/16 финала

«Юность» и «Неман» узнали соперников в хоккейной Лиге чемпионов. В этом сезоне турнир начнется сразу со стадии 1/16 финала.

«Юность» встретится с чешским «Тршинецом», «Неман» сыграет со шведской «Фрелундой». Команды проведут по два матча – дома и в гостях. Соперники белорусским клубам достались очень серьезные. «Тршинец» финишировал вторым в чемпионате Чехии, который был завершен досрочно. «Фрелунда» - действующий победитель Лиги чемпионов. В турнире сыграют 32 команды. Старт соревнований был перенесен с 3 сентября на 6 октября, но в случае необходимости начало турнира могут отложить еще на месяц.

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«Юность» и «Неман» узнали соперников в хоккейной Лиге чемпионов. В этом сезоне турнир начнется сразу со стадии 1/16 финала. «Юность» встретится с чешским...
 
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