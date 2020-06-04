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Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о соцстраховании

04.06.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Депутаты приняли сегодня в первом чтении изменения в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования. Основные изменения касаются содержательной части индивидуального лицевого счета, сообщил, представляя законопроект в Овальном зале, первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о соцстраховании

В частности, индивидуальный лицевой счет планируется дополнить расширенными сведениями о трудовой деятельности (форма трудовых отношений, основание увольнения и т.д.). Эти сведения создадут основу для перехода к электронной трудовой книжке.

Кроме того, планируется указывать периоды получения ежемесячной доплаты вместо профессионального пенсионного страхования, дату назначения, получения пенсии или пособия. Это позволит оперативно формировать комплексные данные, контролировать расходование средств государственного социального страхования.

Как сообщалось, закон о соцстраховании приводится в соответствие с указом №48 "О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве". По указу с 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. Законопроект вносит изменения в положение об уплате обязательных страховых взносов. Перечислять их будет не сам военнослужащий, а та организация или воинская часть, в которой он будет проходить службу. Определяются периоды службы, которые будут засчитываться в страховой стаж.

 
 
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  Депутаты приняли сегодня в первом чтении изменения в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования....
 
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