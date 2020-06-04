|
У украинки есть кошка Киця - вы побоитесь ее погладить
Источник материала: Tut.by
Похоже, у нас появился новый grumpy cat — хвостатый питомец с очень недовольным выражением мордочки. Вместе с хозяйкой — украинкой Викторией Отдельновой — кошка Китя живет во Флориде (США) и уже стала звездой. На ее аккаунт в Instagram
В интервью bored panda Виктория
Виктории, которая работает фотографом, нравится ажиотаж вокруг ее питомца, тем более что люди в комментариях осыпают его комплиментами:
— Этот кот — просто невероятное создание!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кошка с хозяйкой живут в США.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)