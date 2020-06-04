У украинки есть кошка Киця - вы побоитесь ее погладить

Источник материала: Tut.by

Похоже, у нас появился новый grumpy cat — хвостатый питомец с очень недовольным выражением мордочки. Вместе с хозяйкой — украинкой Викторией Отдельновой — кошка Китя живет во Флориде (США) и уже стала звездой. На ее аккаунт в Instagram подписано больше 47 тысяч человек (и котов).





В интервью bored panda Виктория рассказала , что у Кити очень добрый характер, она любит играть, но при этом злое выражение никогда не сходит у нее с морды, что выглядит вдвойне забавно. Она называет ее бесконечным источником энергии.



Хозяйка кошки

Виктории, которая работает фотографом, нравится ажиотаж вокруг ее питомца, тем более что люди в комментариях осыпают его комплиментами:

— Этот кот — просто невероятное создание!

— Он такой классный!

— Одна из моих любимых кошечек в инстаграме.



