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У украинки есть кошка Киця - вы побоитесь ее погладить

04.06.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Похоже, у нас появился новый grumpy cat — хвостатый питомец с очень недовольным выражением мордочки. Вместе с хозяйкой — украинкой Викторией Отдельновой — кошка Китя живет во Флориде (США) и уже стала звездой. На ее аккаунт в Instagram подписано больше 47 тысяч человек (и котов).


В интервью bored panda Виктория рассказала, что у Кити очень добрый характер, она любит играть, но при этом злое выражение никогда не сходит у нее с морды, что выглядит вдвойне забавно. Она называет ее бесконечным источником энергии.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Angry Kitzia (@grumpy_kitzia) 28 Май 2020 в 11:08 PDT


Хозяйка кошки

Виктории, которая работает фотографом, нравится ажиотаж вокруг ее питомца, тем более что люди в комментариях осыпают его комплиментами:

— Этот кот — просто невероятное создание!
— Он такой классный!
— Одна из моих любимых кошечек в инстаграме.


 
 
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