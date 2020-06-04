Пожар в Браславском районе: к приезду спасателей деревянный дом уже был без крыши и полностью охвачен огнём

Источник материала: ОНТ

ПОКА ХОЗЯИН СПАЛ. Браславский район. В полночь работников МЧС вызвали в деревню Мильки. К приезду спасателей деревянный дом уже был без крыши и полностью охвачен огнём.

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Жизнь владельцу строения спас автономный пожарный извещатель. Прибор среагировал на задымление и звуковым сигналом разбудил 54-летнего мужчину. Ползком погорелец успел покинуть жилище. По данному факту проводится проверка. Устанавливается причина пожара. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем.

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