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Пожар в Браславском районе: к приезду спасателей деревянный дом уже был без крыши и полностью охвачен огнём

04.06.2020 13:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар в Браславском районе: к приезду спасателей деревянный дом уже был без крыши и полностью охвачен огнём

ПОКА ХОЗЯИН СПАЛ. Браславский район. В полночь работников МЧС вызвали в деревню Мильки. К приезду спасателей деревянный дом уже был без крыши и полностью охвачен огнём. 

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Жизнь владельцу строения спас автономный пожарный извещатель. Прибор среагировал на задымление и звуковым сигналом разбудил 54-летнего мужчину. Ползком погорелец успел покинуть жилище. По данному факту проводится проверка. Устанавливается причина пожара. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем.

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Теги: Новости
 
 
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ПОКА ХОЗЯИН СПАЛ. Браславский район. В полночь работников МЧС вызвали в деревню Мильки. К приезду спасателей деревянный дом уже был без крыши и полностью охвачен...
 
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