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Кто вошел в новый состав правительства и куда ушел Румас?
04.06.2020 13:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко обновил состав правительства. Прежнее правительство Беларуси было отправлено в отставку 3 июня.
Как мы
Первым вице-премьером стал Николай Снопков. На этом посту он сменил Дмитрия Крутого, который сейчас стал заместителем главы Администрации президента. В его сферу ответственности будут входить экономические вопросы.
Недавно назначенный на этот пост Валерий Бельский станет помощником президента, будет заниматься вопросами экономики и контролировать банковскую сферу.
Еще одним заместителем премьер-министра станет Александр Субботин. Он является помощником президента.
Есть изменения и в министерском блоке.
Так, новым министром промышленности стал гендиректор БелАЗа Петр Пархомчик.
На пост министра информации назначен руководитель телеканала СТВ Игорь Луцкий.
Министром архитектуры и строительства стал Роман Пархамович.
Бывший министр финансов Максим Ермолович уходит на дипломатическую работу. Вместо него министерство возглавит него первый замминистра Юрий Селиверстов.
Руководить министерством жилищно-коммунального хозяйства станет Андрей Хмель.
Замминистра экономики Дмитрий Матусевич назначен председателем Госкомитета по имуществу.
Романа Головченко на посту председателя Госкомвоенпрома заменил Дмитрий Пантус.
Новый глава и в Комитете госконтроля. Им стал Юрий Тертель.
Что касаемо Сергея Румаса, который до недавнего времени был премьер-министром Беларуси, то он, по словам президента, хочет заниматься бизнесом. Лукашенко отмтеил, что он это приветствует.
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Александр Лукашенко обновил состав правительства. Прежнее правительство Беларуси было отправлено в отставку 3 июня.
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