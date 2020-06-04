Кто вошел в новый состав правительства и куда ушел Румас?

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко обновил состав правительства. Прежнее правительство Беларуси было отправлено в отставку 3 июня.

Как мы писали ранее, возглавил белорусское правительство Роман Головченко.

Первым вице-премьером стал Николай Снопков. На этом посту он сменил Дмитрия Крутого, который сейчас стал заместителем главы Администрации президента. В его сферу ответственности будут входить экономические вопросы.

Недавно назначенный на этот пост Валерий Бельский станет помощником президента, будет заниматься вопросами экономики и контролировать банковскую сферу.

Еще одним заместителем премьер-министра станет Александр Субботин. Он является помощником президента.

Есть изменения и в министерском блоке.

Так, новым министром промышленности стал гендиректор БелАЗа Петр Пархомчик.

На пост министра информации назначен руководитель телеканала СТВ Игорь Луцкий.

Министром архитектуры и строительства стал Роман Пархамович.

Бывший министр финансов Максим Ермолович уходит на дипломатическую работу. Вместо него министерство возглавит него первый замминистра Юрий Селиверстов.

Руководить министерством жилищно-коммунального хозяйства станет Андрей Хмель.

Замминистра экономики Дмитрий Матусевич назначен председателем Госкомитета по имуществу.

Романа Головченко на посту председателя Госкомвоенпрома заменил Дмитрий Пантус.

Новый глава и в Комитете госконтроля. Им стал Юрий Тертель.

Что касаемо Сергея Румаса, который до недавнего времени был премьер-министром Беларуси, то он, по словам президента, хочет заниматься бизнесом. Лукашенко отмтеил, что он это приветствует.