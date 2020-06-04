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Житель Вьетнама сделал забор из iPhone

04.06.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нгуен Минь Хен из Вьетнама (Minhhienapple в TikTok) заглянул к семье, живущей в отдаленной деревне. Блогер решил поделиться необычным применением «айфонов», которое нашли его родственники. Об этом пишет Media Leaks.

@minhhienapple

Bao nhiêu chiếc iphone trong clip vậy cả nhà

♬ Người Miền Tây — Đan Trường

Родственники парня соорудили из iPhone забор. Точнее, «айфоны» использовались вместо традиционной плитки для облицовки кирпичных частей ограды участка, хотя наверняка в этом не стоит быть уверенными — парень не показал, есть ли под смартфонами кирпичи. В самом начале видео Нгуен идет за женщиной, которая открывает ворота, прикрепленные к колоннам из iPhone 6.

Некоторые юзеры предположили: устройства не настоящие, это всего лишь наклейки или умелый рисунок. Но сомнения развеиваются, когда парень вплотную подходит к одной из колонн и снимает крупным планом несколько смартфонов, впечатанных в раствор для плитки дисплеями. При ближайшем рассмотрении становится понятно, что для облицовки опор железных ворот их хозяева использовали не только iPhone 6, но еще и iPhone 7, а также iPhone 7 Plus.


Внешняя часть забора оказалась еще богаче — из гаджетов состоят не только колонны, ими еще облицовано основание ограждения на всей его протяженности, причем не сплошным полотном, а сложными геометрическими рисунками.

Ролик Minhhienapple быстро стал популярным — за несколько дней его посмотрели сотни тысяч людей из разных стран, поставив видео 72 тысячи лайков и поделившись им 7,3 тысячи раз.

Многие задались вопросом, откуда у обычной семьи столько дорогих гаджетов. Вероятный ответ можно найти в TikTok-канале автора видео — судя по некоторым роликам, он сам работает мастером по ремонту электроники, так что девайсы для забора могут оказаться либо сломанными, от ремонта которых отказались хозяева, либо просто снятыми изношенными корпусами гаджетов.

Ниже — цены популярных у нас iPhone:

 
 
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