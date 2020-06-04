Анна Бонд рассказала, почему закончился проект с БАТЭ и что она думает о Капском

Источник материала: Tut.by

Блогер и телеведущая Анна Бонд поделилась с tribuna.com мнением об Анатолии Капском и о работе в совместном с БАТЭ проекте.



Фото: instagram.com

— Ваше самое яркое воспоминание об Анатолии Анатольевиче?

— Начнем с того, что он единственный, кто сделал такой рывок и такой пиар белорусскому футболу в мире футбола. Нужно отдать ему должное, вряд ли такой менеджер еще появится в ближайшее время и это тоже нужно осознавать. В принципе, с Капским всегда были яркие моменты. Веселые, счастливые, строгие.

Меня сильно никто никогда не обижал. Он был, мне кажется, лоялен к девушкам всегда. Я просто делала свою работу. Просто программу, в которой я могла давать дополнительное настроение людям, дополнительный пиар клуба. Во внутренние дела я никогда не лезла и не знала, что там особо происходит. По слухам только. Но учитывая, что я всегда обо всем молчала и готова продолжать молчать.

— Анатолий Анатольевич говорил, что передача топ?

— Он иногда хвалил, когда программа шла, когда ему нравилось. Мне кажется, что он и ругать не мог на самом деле. Девушек тем более. Может быть футболистам в работе и доставалось, а мне, к счастью, нет.

— «Борисов-Арена» должна быть Капский-Арена?

— Безусловно да. Это заслуженно, это правильно. Я думаю, что к нам еще долго не заедут те мегазвезды, те европейские клубы-гиганты. Это удавалось Капскому, поэтому недооценивать это нельзя.

— Почему перестал выходить проект с Анной Бонд на канале БАТЭ?

— На самом деле любой проект имеет цикл жизни. Мы поснимали, два или три года прошло с момента начала. Нормально менять формат постоянно и двигаться вперед. Нужно уметь настраиваться под настроение клуба, игру, болельщиков. Было тяжело снимать веселье и задор, зная, что Анатолий Анатольевич болеет и у клуба не все получалось. В этом драйве делать настроение и снимать, как все ####### [хорошо] тут — нет. Потому что обстановка внутри клуба уже была тяжелой. Мы понимали, хотя все очень скрывали, что Анатолий Анатольевич болеет. Это было тяжеловато, — сказала Бонд.