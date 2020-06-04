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Светлана Тихановская - о том, что происходит: Я очень боюсь за Сергея, за себя, за детей

04.06.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская в комментарии TUT.BY рассказала, что никогда не видела денег, которые следователи нашли на даче у блогера. А еще сказала, что «очень боится за мужа, детей и себя».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я нахожусь в прострации, ночь не спала, я не понимаю, что происходит. Меня на обыске не было, я не знаю, я этих денег в глаза никогда в жизни не видела. Как они там оказались? Были они там, не были? — задается вопросами Светлана. — Мне бояться нечего, но я боюсь. Я вижу такие действия противоречивые… Я всегда верю в хорошее, мне на пути всегда встречались хорошие люди, и то, что сейчас происходит -вызывает у меня просто шок.

Светлана говорит, что не планировала участвовать в президентской кампании, но сделала это ради супруга.

— Я не сильная, я больше любящая, чем сильная. Мне было страшно идти [подавать документы в ЦИК], но я сделала это для него… Я очень боюсь за Сергея, и за себя, и за детей. Я когда за Сергея заступилась с тем, что подала свои документы, я хотела ему как-то помочь, а оно вот как все обернулось. Может, если бы я тогда не совершила эту ошибку — и Сергея не забрали бы. Я не думала, что его так начнут прессовать, — говорит Светлана Тихановская.

Напомним, 3 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов. По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Позже находку прокомментировало МВД.

Сам Сергей Тихановский сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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3 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче нашли 900 тысяч долларов.
 
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