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Светлана Тихановская - о том, что происходит: Я очень боюсь за Сергея, за себя, за детей
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская в комментарии TUT.BY рассказала, что никогда не видела денег, которые следователи нашли на даче у блогера. А еще сказала, что «очень боится за мужа, детей и себя».
— Я нахожусь в прострации, ночь не спала, я не понимаю, что происходит. Меня на обыске не было, я не знаю, я этих денег в глаза никогда в жизни не видела. Как они там оказались? Были они там, не были? — задается вопросами Светлана. — Мне бояться нечего, но я боюсь. Я вижу такие действия противоречивые… Я всегда верю в хорошее, мне на пути всегда встречались хорошие люди, и то, что сейчас происходит -вызывает у меня просто шок.
Светлана говорит, что не планировала участвовать в президентской кампании, но сделала это ради супруга.
— Я не сильная, я больше любящая, чем сильная. Мне было страшно идти [подавать документы в ЦИК], но я сделала это для него… Я очень боюсь за Сергея, и за себя, и за детей. Я когда за Сергея заступилась с тем, что подала свои документы, я хотела ему как-то помочь, а оно вот как все обернулось. Может, если бы я тогда не совершила эту ошибку — и Сергея не забрали бы. Я не думала, что его так начнут прессовать, — говорит Светлана Тихановская.
Напомним, 3 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
Позже находку
Сам Сергей Тихановский сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске.
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3 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче нашли 900 тысяч долларов.
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