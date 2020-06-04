Враги здорового сна: продукты, которые не стоит есть на ужин

Источник материала: ОНТ

Испанские диетологи рассказали, употребление каких продуктов на ужин негативно влияет на сон. Среди них – сыр, темный шоколад и капуста, пишет Lavanguardia.

Как отметили специалисты, некоторые сыры содержат аминокислоту, которая повышает выработку норадреналина. В темном шоколаде есть кофеин, поэтому этот продукт также лучше не есть на ночь.

Перед сном лучше воздержаться и от употребления капусты. Она содержит нерастворимые волокна, которые долго перевариваются в желудке и мешают заснуть. Диетологи рекомендуют также отказаться от острой пищи и томатного сока.

ФОТО: pixabay.com

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