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Враги здорового сна: продукты, которые не стоит есть на ужин
Источник материала: ОНТ
Испанские диетологи рассказали, употребление каких продуктов на ужин негативно влияет на сон. Среди них – сыр, темный шоколад и капуста,
Как отметили специалисты, некоторые сыры содержат аминокислоту, которая повышает выработку норадреналина. В темном шоколаде есть кофеин, поэтому этот продукт также лучше не есть на ночь.
Перед сном лучше воздержаться и от употребления капусты. Она содержит нерастворимые волокна, которые долго перевариваются в желудке и мешают заснуть. Диетологи рекомендуют также отказаться от острой пищи и томатного сока.
ФОТО: pixabay.com
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Испанские диетологи рассказали, употребление каких продуктов на ужин негативно влияет на сон. Среди них – сыр, темный шоколад и капуста, пишет Lavanguardia. Как отметили...
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