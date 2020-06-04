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«Это провокация». Светлана Тихановская объяснила $ 900 000, найденные следователями

04.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интервью «Свабоде» претендентка на президентский пост Светлана Тихановская назвала провокацией найденные на даче ее свекрови 900 тысяч долларов.

«Это провокация». Светлана Тихановская объяснила $ 900 000, найденные следователями
«Я просто в шоке! -- плачет Светлана. - Мы с хлеба на воду перебиваемся, а тут такие деньги! Матери Сергея 71 год, ее ночь мурыжили, она переволновалась. Когда они начали доставать доллары, она сказала, что «мы с сыном заработали». Потому что она не знала и не видела, сколько там. Это провокация, 100%. Мама Сергея, когда она обеспокоена, волнуется, многое забывает, тем более, когда ночь не спала..."

В конце разговора Святлана возмтилась, у этих людей (милиционеров) хватает совести, чтобы так относиться к Сергею и его семье.

Напомним, что Светлана Тихановская зарегистрировала свою инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты после того, как не зарегистрировали группу ее мужа, блогера Сергея Тихановского. В настоящее время он арестован и находится в СИЗО на Володарке вместо со своими соратниками. А пикеты за Тихновскую, которую, по сути, никто не знают, собирают тысячи людей по всей Беларуси. 
 
 
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В интервью «Свабоде» претендентка на президентский пост Светлана Тихановская назвала провокацией найденные на даче ее свекрови 900 тысяч долларов.
 
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