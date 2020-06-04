Модернизированный пикап Toyota Hilux получил новый 2,8-литровый дизель

Источник материала: Tut.by

Пикап Toyota Hilux восьмого поколения находится на конвейере уже пять лет и сейчас подвергся плановому обновлению. Премьера состоялась на малой родине пикапа в Таиланде, где находится главная производственная площадка модели.





Изменений во внешности Hilux немного — обновленный пикап сохранил общий дизайн нынешней версии, но обрел переоформленные передний бампер и решетку радиатора, новые и слегка уменьшенные фары и иной рисунок задних фонарей.





Доработок в салоне пикапа еще меньше — изменился дизайн шкал приборов, а улучшенная мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Самые богатые версии Hilux штано оснащаются комплексом Safety Sense (радарный круиз-контроль, система удержания в полосе и т.д.).





Под капот Hilux получил новый 2,8-литровый турбодизель, который, впрочем, представляет собой модернизированный вариант агрегата дореформенной версии. Отдача выросла с 177 до 204 л.с., крутящий момент составляет 500 Нм при 1600 об/мин — правда, такой показатель заявлен для версии с «автоматом», в то время как у модификации с «механикой» всего 420 Нм. Отметим, что пока Toyota озвучила спецификации мотора для азиатского и австралийского рынков, в других регионах пикап будет доступен с иной гаммой силовых агрегатов, включая 2,4-литровый дизель (150 л.с.).





Среди прочих технических доработок — модернизированная ради лучшей плавности хода подвеска с новыми амортизаторами, сайлент-блоками и рессорами, а также перенастроенный усилитель руля. Разрешенная масса буксируемого прицепа у полноприводных версий Hilux с «автоматом» увеличена до 3500 кг.





В Таиланде продажи обновленного Hilux стартуют в июне, а примерно через месяц пикап доберется и до Европы. В Беларуси нынешний Hilux доступен с двумя дизелями 2.4 и 2.8, цены начинаются от 82 655 рублей.