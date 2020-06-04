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Лукашенко о сборе подписей за выдвижение кандидатов: Эти очереди – малая и большая белорусская карусели
Источник материала: ОНТ
Во время принятия кадровых решений по новому составу правительства Александр Лукашенко рассказал о «малых и больших каруселях» при сборе подписей за выдвижение кандидатов на предстоящих президентских выборах,
Глава государства отметил, что на сделанных с квадрокоптеров снимков видна совершенно иная картина.
Президент добавил: суть большой карусели в том, что одни и те же люди ставят подписи на Комаровке сначала один раз, затем приходят в другой раз.
ФОТО: БЕЛТА
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Лукашенко о сборе подписей за выдвижение кандидатов: Эти очереди – малая и большая белорусская карусели
Во время принятия кадровых решений по новому составу правительства Александр Лукашенко рассказал о «малых и больших каруселях» при сборе подписей за выдвижение...
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