Лукашенко о сборе подписей за выдвижение кандидатов: Эти очереди – малая и большая белорусская карусели

Источник материала: ОНТ

Во время принятия кадровых решений по новому составу правительства Александр Лукашенко рассказал о «малых и больших каруселях» при сборе подписей за выдвижение кандидатов на предстоящих президентских выборах, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что на сделанных с квадрокоптеров снимков видна совершенно иная картина.

Президент добавил: суть большой карусели в том, что одни и те же люди ставят подписи на Комаровке сначала один раз, затем приходят в другой раз.

ФОТО: БЕЛТА

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