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В Ивацевичском районе мотоциклист на Kawasaki сбил велосипедистку

04.06.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 июня примерно в полдевятого вечера в Ивацевичском районе столкнулись мотоциклист и велосипедистка.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний водитель Kawasaki GPZ 500S ехал по улице Центральная в деревне Стайки. В какой-то момент перед мотоциклом оказалась велосипедистка, которая пересекала дорогу.

Произошёл наезд. 47-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована. Ведётся проверка.

В прошлом месяце в Столинском районе пострадала пассажирка мотоцикла.

Водитель отвлёкся на телефон, и транспортное средство выехало за пределы дороги – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 3 июня примерно в полдевятого вечера в Ивацевичском районе столкнулись мотоциклист и велосипедистка. Как сообщает ГАИ УВД Брестского...
 
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