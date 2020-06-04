|
В Ивацевичском районе мотоциклист на Kawasaki сбил велосипедистку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 июня примерно в полдевятого вечера в Ивацевичском районе столкнулись мотоциклист и велосипедистка.
Как
Произошёл наезд. 47-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована. Ведётся проверка.
В прошлом месяце в Столинском районе пострадала пассажирка мотоцикла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3 июня примерно в полдевятого вечера в Ивацевичском районе столкнулись мотоциклист и велосипедистка. Как сообщает ГАИ УВД Брестского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)