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В Нидерландах автомобиль протаранил террасу кафе. Пострадали 6 человек

04.06.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. Автомобиль протаранил террасу кафе в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл на юго-востоке страны.

В Нидерландах автомобиль протаранил террасу кафе. Пострадали 6 человек

В результате аварии пострадали 6 человек, большинству из них медицинскую помощь оказали прямо на месте происшествия, ещё одного доставили в больницу.

В Нидерландах автомобиль протаранил террасу кафе. Пострадали 6 человек

Водителя машины задержали. Был ли наезд умышленным или же это просто несчастный случай, предстоит выяснить правоохранителям. 

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Новости Нидерландов. Автомобиль протаранил террасу кафе в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл на юго-востоке страны. В...
 
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