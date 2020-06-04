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Каннский кинофестиваль не состоялся, но фильмы из его программы все-таки покажут. Какие и где?

04.06.2020 15:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

73-й Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая, но, к сожалению киноманов, из-за пандемии он не состоялся в привычном формате. В связи с этим дирекция киносмотра решила показать отобранные в программу картины на других кинофестивалях. Публикуем полный список этих фильмов.


В этом году кинофестиваль получил рекордное количество заявок — 2067. Из них организаторы отобрали 56 проектов, которые будут показаны на смотрах в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе. Руководство Каннского фестиваля объявило все фильмы из программы общим списком и не дробило на секции. По словам председателя Каннского фестиваля Тьерри Фремо, это позволит зрителям самим составить идеальную каннскую программу и выбрать, какие фильмы лучше подходят для какой категории, передает его слова «Кинопоиск». Вот эти ленты были отобраны для 73-го Каннского кинофестиваля:

  • «Французский диспетчер» (Уэс Андерсон)
  • «Топорик» (Стив МакКуин)
  • «Еще по одной» (Томас Винтерберг)
  • «Лето 85-го» (Франсуа Озон)
  • «ДНК» (Майвенн Ле Беско)
  • «Последние слова» (Джонатан Носситер)
  • «По дороге в страну счастья» (Лим Сан-су)
  • «Грядущая забывчивость» (Фернандо Труэба)
  • «Поезд в Пусан 2: Полуостров» (Ён Сан-хо)
  • «В сумерках» (Шарунас Бартас)
  • «Мужчины» (Люка Бельво)
  • «Настоящее» (Кодзи Фукада)
  • «Настоящие матери» (Наоми Кавасе)
  • «Обыкновенная страсть» (Даниэль Арбид)
  • «Хороший человек» (Мари-Кастиль Менсьон-Шаар)
  • «Что мы говорим, что мы делаем» (Эмманюэль Муре)
  • «Суад» (Эйтен Амин)
  • «Забвение» (Бен Шаррок)
  • «Красная земля» (Фарид Бентоуми)
  • «Пот» (Магнус фон Хорн)
  • «Тедди» (Людовик Букерма и Зоран Букерма)
  • «Февраль» (Камен Калев)
  • Enfant Terrible (Оскар Рёлер)
  • «Аммонит» (Френсис Ли)
  • «Ночной доктор» (Эли Важеман)
  • «Бабочка» (Паскаль Планте)
  • «Вот и мы» (Нир Бергман)
  • Альманах «Септет: История Гонконга» (Энн Хуэй, Саммо Хун, Ринго Лам, Патрик Там, Джонни То, Цуй Харк, Джон Ву и Юэнь Ву-Пин)
  • «Падение» (Вигго Мортенсен)
  • «Удовольствие» (Нинья Тюберг)
  • «Слалом» (Шарлин Фавье)
  • «Дом памяти» (Жоау Паулу Миранда Мария)
  • «Сломанные ключи» (Джимми Кейруз)
  • «Ибрагим» (Самир Гесми)
  • «С самого начала» (Деа Кулумбегашвили)
  • «Гагарин» (Фанни Леатар и Жереми Труи)
  • «16 лет» (Сюзанн Линдон)
  • «Негодяй» (Питер Дурунтзи)
  • «Тряпичный мальчик» (Николя Мори)
  • «Если подует ветер» (Нора Мартиросян)
  • «Джон и дыра» (Паскуаль Систо)
  • «Бег с ветром» (Вэй Шуцзюнь)
  • «Смерть кино и моего отца» (Дэни Розенберг)
  • «Антуанетта в Севенне» (Кэролайн Виньяль)
  • «Два Альфреда» (Брюно Подалидес)
  • «Триумф» (Эммануэль Курколь)
  • «Происхождение мира» (Лоран Лафитт)
  • «Речь» (Лоран Тирар)

Анимация

  • «Ая и ведьма» (Горо Миядзаки)
  • «Побег» (Йонас Поэр Расмуссен)
  • «Душа» (Пит Доктер)
  • «Хосеп» (Аурэль)

Документальное кино

  • «На пути к миллиарду» (Дюдо Амади)
  • «Охотники за трюфелями» (Майкл Дуэк и Грегори Кершоу)
  • «Девять дней в Ракке» (Ксавье де Лозанн)

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73-й Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая, но, к сожалению киноманов, из-за пандемии в привычном формате он не состоялся. В связи с этим дирекция...
 
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