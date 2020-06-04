Каннский кинофестиваль не состоялся, но фильмы из его программы все-таки покажут. Какие и где?

Источник материала: Tut.by

73-й Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая, но, к сожалению киноманов, из-за пандемии он не состоялся в привычном формате. В связи с этим дирекция киносмотра решила показать отобранные в программу картины на других кинофестивалях. Публикуем полный список этих фильмов.





В этом году кинофестиваль получил рекордное количество заявок — 2067. Из них организаторы отобрали 56 проектов, которые будут показаны на смотрах в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе. Руководство Каннского фестиваля объявило все фильмы из программы общим списком и не дробило на секции. По словам председателя Каннского фестиваля Тьерри Фремо, это позволит зрителям самим составить идеальную каннскую программу и выбрать, какие фильмы лучше подходят для какой категории, передает его слова «Кинопоиск». Вот эти ленты были отобраны для 73-го Каннского кинофестиваля:

«Французский диспетчер» (Уэс Андерсон)

«Топорик» (Стив МакКуин)

«Еще по одной» (Томас Винтерберг)

«Лето 85-го» (Франсуа Озон)

«ДНК» (Майвенн Ле Беско)

«Последние слова» (Джонатан Носситер)

«По дороге в страну счастья» (Лим Сан-су)

«Грядущая забывчивость» (Фернандо Труэба)

«Поезд в Пусан 2: Полуостров» (Ён Сан-хо)

«В сумерках» (Шарунас Бартас)

«Мужчины» (Люка Бельво)

«Настоящее» (Кодзи Фукада)

«Настоящие матери» (Наоми Кавасе)

«Обыкновенная страсть» (Даниэль Арбид)

«Хороший человек» (Мари-Кастиль Менсьон-Шаар)

«Что мы говорим, что мы делаем» (Эмманюэль Муре)

«Суад» (Эйтен Амин)

«Забвение» (Бен Шаррок)

«Красная земля» (Фарид Бентоуми)

«Пот» (Магнус фон Хорн)

«Тедди» (Людовик Букерма и Зоран Букерма)

«Февраль» (Камен Калев)

Enfant Terrible (Оскар Рёлер)

«Аммонит» (Френсис Ли)

«Ночной доктор» (Эли Важеман)

«Бабочка» (Паскаль Планте)

«Вот и мы» (Нир Бергман)

Альманах «Септет: История Гонконга» (Энн Хуэй, Саммо Хун, Ринго Лам, Патрик Там, Джонни То, Цуй Харк, Джон Ву и Юэнь Ву-Пин)

«Падение» (Вигго Мортенсен)

«Удовольствие» (Нинья Тюберг)

«Слалом» (Шарлин Фавье)

«Дом памяти» (Жоау Паулу Миранда Мария)

«Сломанные ключи» (Джимми Кейруз)

«Ибрагим» (Самир Гесми)

«С самого начала» (Деа Кулумбегашвили)

«Гагарин» (Фанни Леатар и Жереми Труи)

«16 лет» (Сюзанн Линдон)

«Негодяй» (Питер Дурунтзи)

«Тряпичный мальчик» (Николя Мори)

«Если подует ветер» (Нора Мартиросян)

«Джон и дыра» (Паскуаль Систо)

«Бег с ветром» (Вэй Шуцзюнь)

«Смерть кино и моего отца» (Дэни Розенберг)

«Антуанетта в Севенне» (Кэролайн Виньяль)

«Два Альфреда» (Брюно Подалидес)

«Триумф» (Эммануэль Курколь)

«Происхождение мира» (Лоран Лафитт)

«Речь» (Лоран Тирар)

Анимация

«Ая и ведьма» (Горо Миядзаки)

«Побег» (Йонас Поэр Расмуссен)

«Душа» (Пит Доктер)

«Хосеп» (Аурэль)

Документальное кино

«На пути к миллиарду» (Дюдо Амади)

«Охотники за трюфелями» (Майкл Дуэк и Грегори Кершоу)

«Девять дней в Ракке» (Ксавье де Лозанн)

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