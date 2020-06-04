Каннский кинофестиваль не состоялся, но фильмы из его программы все-таки покажут. Какие и где?

73-й Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая, но, к сожалению киноманов, из-за пандемии он не состоялся в привычном формате. В связи с этим дирекция киносмотра решила показать отобранные в программу картины на других кинофестивалях. Публикуем полный список этих фильмов.
В этом году кинофестиваль получил рекордное количество заявок — 2067. Из них организаторы отобрали 56 проектов, которые будут показаны на смотрах в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе. Руководство Каннского фестиваля объявило все фильмы из программы общим списком и не дробило на секции. По словам председателя Каннского фестиваля Тьерри Фремо, это позволит зрителям самим составить идеальную каннскую программу и выбрать, какие фильмы лучше подходят для какой категории, передает его слова «Кинопоиск». Вот эти ленты были отобраны для 73-го Каннского кинофестиваля:
«Французский диспетчер» (Уэс Андерсон)
«Топорик» (Стив МакКуин)
«Еще по одной» (Томас Винтерберг)
«Лето 85-го» (Франсуа Озон)
«ДНК» (Майвенн Ле Беско)
«Последние слова» (Джонатан Носситер)
«По дороге в страну счастья» (Лим Сан-су)
«Грядущая забывчивость» (Фернандо Труэба)
«Поезд в Пусан 2: Полуостров» (Ён Сан-хо)
«В сумерках» (Шарунас Бартас)
«Мужчины» (Люка Бельво)
«Настоящее» (Кодзи Фукада)
«Настоящие матери» (Наоми Кавасе)
«Обыкновенная страсть» (Даниэль Арбид)
«Хороший человек» (Мари-Кастиль Менсьон-Шаар)
«Что мы говорим, что мы делаем» (Эмманюэль Муре)
«Суад» (Эйтен Амин)
«Забвение» (Бен Шаррок)
«Красная земля» (Фарид Бентоуми)
«Пот» (Магнус фон Хорн)
«Тедди» (Людовик Букерма и Зоран Букерма)
«Февраль» (Камен Калев)
Enfant Terrible (Оскар Рёлер)
«Аммонит» (Френсис Ли)
«Ночной доктор» (Эли Важеман)
«Бабочка» (Паскаль Планте)
«Вот и мы» (Нир Бергман)
Альманах «Септет: История Гонконга» (Энн Хуэй, Саммо Хун, Ринго Лам, Патрик Там, Джонни То, Цуй Харк, Джон Ву и Юэнь Ву-Пин)
«Падение» (Вигго Мортенсен)
«Удовольствие» (Нинья Тюберг)
«Слалом» (Шарлин Фавье)
«Дом памяти» (Жоау Паулу Миранда Мария)
«Сломанные ключи» (Джимми Кейруз)
«Ибрагим» (Самир Гесми)
«С самого начала» (Деа Кулумбегашвили)
«Гагарин» (Фанни Леатар и Жереми Труи)
«16 лет» (Сюзанн Линдон)
«Негодяй» (Питер Дурунтзи)
«Тряпичный мальчик» (Николя Мори)
«Если подует ветер» (Нора Мартиросян)
«Джон и дыра» (Паскуаль Систо)
«Бег с ветром» (Вэй Шуцзюнь)
«Смерть кино и моего отца» (Дэни Розенберг)
«Антуанетта в Севенне» (Кэролайн Виньяль)
«Два Альфреда» (Брюно Подалидес)
«Триумф» (Эммануэль Курколь)
«Происхождение мира» (Лоран Лафитт)
«Речь» (Лоран Тирар)
Анимация
«Ая и ведьма» (Горо Миядзаки)
«Побег» (Йонас Поэр Расмуссен)
«Душа» (Пит Доктер)
«Хосеп» (Аурэль)
Документальное кино
«На пути к миллиарду» (Дюдо Амади)
«Охотники за трюфелями» (Майкл Дуэк и Грегори Кершоу)