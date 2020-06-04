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Анатолий Исаченко о Форуме регионов: «Зарекомендовал себя хорошей дискуссионной площадкой»

04.06.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь готовится принять 7-й Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что встреча бизнес-кругов двух стран пройдет в сентябре в Минске и Минской области.

Анатолий Исаченко о Форуме регионов: «Зарекомендовал себя хорошей дискуссионной площадкой»

Ожидается, что в 2020 году участие в переговорах примут порядка 500 представителей. Об этом  сообщили 4 июня в верхней палате парламента, где пока в рабочем формате обсудили детали предстоящего события. Так же здесь рассказали, что Форум будет посвящен историческому наследию Великой Победы.

Анатолий Исаченко о Форуме регионов: «Зарекомендовал себя хорошей дискуссионной площадкой»

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
За последние годы Форум зарекомендовал себя хорошей дискуссионной площадкой, где встречаются парламентарии, губернаторы, бизнес-сообщество. В рамках Форума проходят заседания секций, где также рассматривается различная тематика: сельское хозяйство, строительство, промышленность и многие другие вопросы.

Также на полях этого мероприятия пройдет Молодежный форум, состоится Совет делового сотрудничества, планируется подписание соглашений о сотрудничестве между регионами, заключение коммерческих контрактов. Но особенность Форума этого года – тема нашей общей Победы в Великой Отечественной войне. 

Анатолий Исаченко о Форуме регионов: «Зарекомендовал себя хорошей дискуссионной площадкой»

Ожидается, что в середине июня оргкомитет соберется уже в двустороннем формате: с участием белорусской и российской сторон. Напомним, предыдущий Форум регионов Беларуси и России проходил в Санкт-Петербурге. Тогда по итогам переговоров были подписаны контракты на сумму более полумиллиарда долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь готовится принять 7-й Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что встреча...
 
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