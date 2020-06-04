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На проспекте Республики собрался «паровозик» из авто

04.06.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня в Бресте около девяти утра.

На проспекте Республики собрался «паровозик» из авто

По предварительной информации: 78-летний брестчанин, управляя автомобилем «Рено», двигался по проспекту Республики, когда перед ним остановился автомобиль, житель областного центра также прекратил движение. Двигавшиеся в попутном направлении за «Рено» автомобили «Ауди 80», под управлением 68-летнего брестчанина; «Форд», за рулем которого был 63-летний местный житель; «Хендай», которым управляла 39-летняя горожанка, также успели вовремя затормозить и остановиться. Однако двигавшийся за легковушками 30-летний водитель «Ситроена» не сумел избежать столкновения спереди стоявшими автомобилями. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.
Проводится проверка.

На проспекте Республики собрался «паровозик» из авто

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную скорость движения, а также выдерживать соответствующую дистанцию. От водителей требуются внимательность и аккуратность. Берегите себя и заранее прогнозируйте дорожную обстановку.

 
Теги: Брест
 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня в Бресте около девяти утра. По предварительной информации: 78-летний брестчанин, управляя автомобилем «Рено», двигался по...
 
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