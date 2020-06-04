На проспекте Республики собрался «паровозик» из авто

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня в Бресте около девяти утра.





По предварительной информации: 78-летний брестчанин, управляя автомобилем «Рено», двигался по проспекту Республики, когда перед ним остановился автомобиль, житель областного центра также прекратил движение. Двигавшиеся в попутном направлении за «Рено» автомобили «Ауди 80», под управлением 68-летнего брестчанина; «Форд», за рулем которого был 63-летний местный житель; «Хендай», которым управляла 39-летняя горожанка, также успели вовремя затормозить и остановиться. Однако двигавшийся за легковушками 30-летний водитель «Ситроена» не сумел избежать столкновения спереди стоявшими автомобилями. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

Проводится проверка.





Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную скорость движения, а также выдерживать соответствующую дистанцию. От водителей требуются внимательность и аккуратность. Берегите себя и заранее прогнозируйте дорожную обстановку.