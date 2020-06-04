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Требования к оказанию спа-услуг определены в Беларуси

04.06.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Требования к оказанию спа-услуг определены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №329 от 3 июня 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Требования к оказанию спа-услуг определены в Беларуси

В соответствии с документом, спа-услуги - услуги комплексного общеоздоровительного, косметического и релаксирующего воздействия на организм человека, оказываемая для гармонизации физического и психоэмоционального состояния, улучшения и поддержания внешнего эстетического вида (за исключением медицинских). Такие услуги должны оказываться согласно спа-меню (прейскуранту), содержащему их полный перечень с описанием, указанием времени проведения и стоимости.

Исполнитель обязан поставить потребителя в известность, что перечень услуг в спа-объекте не включает медицинские. По требованию клиента ему должны рассказать об основном ингредиентном составе, сроке годности, способе применения парфюмерно-косметической продукции. Потребитель обязан предупредить исполнителя об известных ему противопоказаниях и особенностях восприятия спа-услуг.

Необходим визуальный осмотр клиента. Исполнитель вправе отказать в спа-услугах, если у потребителя есть противопоказания, открытые раны, микротравмы, поражения педикулезом, явные признаки алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также изменения кожного покрова (сыпь, пятна, шелушение), ногтей, волос и при этом нет справки об отсутствии заразных кожных заболеваний.

Постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключением отдельных пунктов, вступающих в силу с 27 ноября 2020 года.

 
 
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  Требования к оказанию спа-услуг определены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №329 от 3 июня 2020 года, которое сегодня официально...
 
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