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Лукашенко: главная цель системы госорганов - обеспечить устойчивый экономический рост

04.06.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вся система государственных органов должна работать, чтобы обеспечивать выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по обсуждению нового состава правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: главная цель системы госорганов - обеспечить устойчивый экономический рост

Глава государства назвал правительство"экономическим штабом и центром выработки важнейших решений". "Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Другого выхода нет. Никто не должен остаться в стороне от этой работы, и каждый должен четко понимать свою роль в данном процессе", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что в Беларуси открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать все же необходимо. "Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

Однако экономический рост должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса. "Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил Президент. Он напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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