Пинский районный исполнительный вынес решение об образовании участков для голосования

Источник материала:
Полесская правда
>
На основании статей 17, 18 Избирательного кодекса Республики Беларусь и по согласованию с Пинской районной комиссией по выборам Президента Республики Беларусь (решение Пинской районной комиссии от 1 июня 2020 г. № 2), Пинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Образовать участки для голосования по выборам Президента Республики Беларусь согласно приложению.
- Данное решение опубликовать в десятидневный срок в газете «Полесская правда» и на интернет-странице Пинского районного исполнительного комитета официального сайта Брестского областного исполнительного комитета.
Председатель И.М.Брилевич
Управляющий делами В.Г.Миленчук