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Пинский районный исполнительный вынес решение об образовании участков для голосования

04.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский районный исполнительный вынес решение об образовании участков для голосования
На основании статей 17, 18 Избирательного кодекса Республики Беларусь и по согласованию с Пинской районной комиссией по выборам Президента Республики Беларусь (решение Пинской районной комиссии от 1 июня 2020 г. № 2), Пинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Образовать участки для голосования по выборам Президента Республики Беларусь согласно приложению.
  2. Данное решение опубликовать в десятидневный срок в газете «Полесская правда» и на интернет-странице Пинского районного исполнительного комитета официального сайта Брестского областного исполнительного комитета.

 

Председатель  И.М.Брилевич

Управляющий делами  В.Г.Миленчук

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