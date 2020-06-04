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Лукашенко резко раскритиковал сбор подписей

04.06.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По словам белорусского президента, огромных очередей за подписями в поддержку выдвижения альтернативных кандидатов на самом деле нет – они созданы искусственно.

Александр Лукашенко считает, что нужно меньше смотреть на длинные очереди в телеграм-каналах и инстаграмах. По его словам, на фотографиях с квадрокоптера совсем другая картинка. Фрагмент выступления президента опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

«Поменьше вы смотрите в инстаграмах, или в стограммах, или в каких-то там еще телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди. Надо, Валерий Павлович (Вакульчик, председатель КГБ — прим. ред) им дать фотографии, сделанные с этих… Как, квадрокоптеры называются? Надо им эти фотографии дать», — сказал он.

Президент заверил, что тогда можно увидеть совершенно другую картину.

Он также считает, что никакого нового протестного движения в стране нет: появились какие-то недовольные, которые будут всегда.

Лукашенко уверен, что на самом деле очередей, чтобы подписаться за альтернативных кандидатов на выборах 9 августа, нет – их создают искусственно. Некоторые граждане, подписавшись один раз, снова становятся в очереди.

Кроме этого, по словам главы государства, одни и те же люди подписываются по нескольку раз.

 
 
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По словам белорусского президента, огромных очередей за подписями в поддержку выдвижения альтернативных кандидатов на самом деле нет – они созданы искусственно.
 
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