|
Лукашенко резко раскритиковал сбор подписей
04.06.2020 15:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По словам белорусского президента, огромных очередей за подписями в поддержку выдвижения альтернативных кандидатов на самом деле нет – они созданы искусственно.
Александр Лукашенко считает, что нужно меньше смотреть на длинные очереди в телеграм-каналах и инстаграмах. По его словам, на фотографиях с квадрокоптера совсем другая картинка. Фрагмент выступления президента опубликовал телеграм-канал «Пул первого».
«Поменьше вы смотрите в инстаграмах, или в стограммах, или в каких-то там еще телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди. Надо, Валерий Павлович (Вакульчик, председатель КГБ — прим. ред) им дать фотографии, сделанные с этих… Как, квадрокоптеры называются? Надо им эти фотографии дать», — сказал он.
Президент заверил, что тогда можно увидеть совершенно другую картину.
Он также считает, что никакого нового протестного движения в стране нет: появились какие-то недовольные, которые будут всегда.
Лукашенко уверен, что на самом деле очередей, чтобы подписаться за альтернативных кандидатов на выборах 9 августа, нет – их создают искусственно. Некоторые граждане, подписавшись один раз, снова становятся в очереди.
Кроме этого, по словам главы государства, одни и те же люди подписываются по нескольку раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам белорусского президента, огромных очередей за подписями в поддержку выдвижения альтернативных кандидатов на самом деле нет – они созданы искусственно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)