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Лукашенко уже пугает расстрелами. Самое жуткое и смешное, что он наговорил своим противникам

04.06.2020 15:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На совещании после смены правительства Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд резких заявлений. Собираем главное, что он наговорил.

1. Про расстрелы: «Некоторым беларусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. <...>

Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер – на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!»

2. Про Валерия Цепкало: «Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился <...> И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята».

3. Про олигархов и «отмороженную» оппозицию: «Не появилось никакого нового протестного движения. Да, появились какие-то недовольные. Да они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули бела-чырвона-белы и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут эту отмороженную так называемую радикальную оппозицию в Беларуси». 

4. Про очереди на пикетах Светланы Тихановской: «А эти очереди – это малая беларуская карусель, как я ее называю, и большая беларуская карусель. Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались… Даже достукались до того (мэр Минска заметил), что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь».

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Теги: Минск
 
 
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На совещании после смены правительства Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд резких заявлений. Собираем главное, что он наговорил. 1. Про расстрелы: «Некоторым...
 
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