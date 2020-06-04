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Лукашенко о потенциальных кандидатах: Страну они не получат

04.06.2020 15:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко упрекнул потенциальных кандидатов в том, что они скрывают неоднозначные факты из своей биографии. И предупредил, что «страну они не получат». Об этом он заявил во время совещания по кадровым вопросам. Видео разместил телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: пресс-служба президента

— Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит, почему его уволили. Мы ждем. Придет время, нужно — скажем, — заявил Лукашенко.

О деньгах на избирательную кампанию и сколько свиноматка может родить поросят

Он также обвинил кандидата во вранье.

— Это ж до вранья дойти… Спрашивают: на чьи деньги ведешь эту кампанию? — Я дом продал и на эти деньги веду кампанию. Даже если б продал, то этих денег хватит на одну неделю, чтобы тысячу человек штаб содержать или даже 500 и вести эту кампанию, — уверен президент.

Лукашенко обратил внимание и на то, каким образом был продан дом.

— Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. Что тут непонятно? И он, наглец, выходит, и такой чистый, пушистый.

Вспомнил президент и высказывание Валерия Цепкало о том, что Лукашенко понравился его бабушке.

— Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился? Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне на коленях просился? Мы же это не забыли. Я забыл, так Шейман потом расскажет, — заверил Лукашенко.

— И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки, вот министр сельского хозяйства знает. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята и то не много, — заметил белорусский лидер.

— Что за пропаганда, что за агитация? И как можно это заявлять я в коровник не пойду. А кто пойдет? Я не понимаю. Они борются за президентское кресло или они одним заявлением вычеркнули 30% сельского населения. А возьмите, кто связан с селом… Это ж мы все оттуда.

Про полученные мошенническим путем деньги

Прошелся Лукашенко и по еще одному претенденту на участие в выборах, заявив, что тот заработал деньги «мошенническим образом».

— Или второй деятель, который заявил, что придет к власти и я у него буду работать. Задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси? — заявил Лукашенко.

— Пусть он объяснит, что такое инвестиции в действующие госпредприятия, допустим, на МТЗ я недавно был, при которых останется не 18 тыс. работающих, а 1,8 тыс. — Мы остальным дадим по 500−600 не то рублей, не то долларов, пусть они переучиваются на другие специальности. У меня встает вопрос: человек президентом вообще-то собирается становиться и избираться? Заявить перед выборами о том, что он выкинет на улицу 17, 5 тысяч из 18 тысяч работников МТЗ… Потому что инвестор больше не оставит. Но есть второй вопрос: а что останется на этом предприятии, что оно будет производить? Оно будет производить болты и гайки, никаких компетенций, конструкторских новаций и прочего не будет, — уверен Александр Лукашенко.

«Перевернуть страну и дестабилизировать обстановку»

Он отметил, что после всех этих заявлений складывается впечатление, что люди идут на выборы, чтобы «перевернуть страну и дестабилизировать обстановку».

— Не буду долго на этот счет говорить. Запомните вы и кто меня услышит: страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавали цветущую страну не для того чтобы они ее приватизировали и пустили по миру вот этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы им не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году. Вспомните, там были «свядомыя-незалежныя», воевали за «незалежнасць». Под Минском граница была западная, восточная часть находилась, вы знаете, в российской империи, а нам осталась полосочка. И мы воевали за незалежнасць? За якую незалежнасць? За эту полосочку боролись?

Лукашенко заявил, что никому не отдаст страну.

— Чтоб над ней издевались? Чтобы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы, те кто еще как-то там шевелится-шатается, запомнили это. В этой стране моя жизнь и многих из вас.

 
 
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«Не буду долго на этот счет говорить. Запомните вы и кто меня услышит: страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавали цветущую страну...
 
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