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«Я и то хуже танцую»: собаки исполнили ламбаду и покорили сеть

04.06.2020 15:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я и то хуже танцую»: собаки исполнили ламбаду и покорили сеть

Не только люди умеют петь и зажигательно танцевать. Таким талантом обладают и животные. В сеть попало видео, на котором две собаки исполняют ламбаду, пишет ridus.ru.

На кадрах собаки в обнимку двигаются под энергичную музыку. 

Пользователи сети оценили способности хвостатых танцоров. «Когда ты влюблен, танцуешь лучше всех. Даже если никогда раньше не танцевал», «Я и то хуже танцую», «Они такие мииилые. А у моей собачки нет партнера. Пожалуй, станцую с ней, чтобы ей не было обидно», – написали в комментариях. 

ФОТО: pixabay.com

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Не только люди умеют петь и зажигательно танцевать. Таким талантом обладают и животные. В сеть попало видео, на котором две собаки исполняют ламбаду, пишет ridus.ru. На...
 
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