|
«Я и то хуже танцую»: собаки исполнили ламбаду и покорили сеть
Источник материала: ОНТ
Не только люди умеют петь и зажигательно танцевать. Таким талантом обладают и животные. В сеть попало видео, на котором две собаки исполняют ламбаду,
На кадрах собаки в обнимку двигаются под энергичную музыку.
Пользователи сети оценили способности хвостатых танцоров. «Когда ты влюблен, танцуешь лучше всех. Даже если никогда раньше не танцевал», «Я и то хуже танцую», «Они такие мииилые. А у моей собачки нет партнера. Пожалуй, станцую с ней, чтобы ей не было обидно», – написали в комментариях.
ФОТО: pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не только люди умеют петь и зажигательно танцевать. Таким талантом обладают и животные. В сеть попало видео, на котором две собаки исполняют ламбаду, пишет ridus.ru. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)