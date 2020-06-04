«Я и то хуже танцую»: собаки исполнили ламбаду и покорили сеть

Источник материала: ОНТ

Не только люди умеют петь и зажигательно танцевать. Таким талантом обладают и животные. В сеть попало видео, на котором две собаки исполняют ламбаду, пишет ridus.ru.

На кадрах собаки в обнимку двигаются под энергичную музыку.

Пользователи сети оценили способности хвостатых танцоров. «Когда ты влюблен, танцуешь лучше всех. Даже если никогда раньше не танцевал», «Я и то хуже танцую», «Они такие мииилые. А у моей собачки нет партнера. Пожалуй, станцую с ней, чтобы ей не было обидно», – написали в комментариях.

ФОТО: pixabay.com

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