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Глава сельхозпредприятия: «Мы гордимся, что наш Президент заботится. Он не отбросил это село, как ненужное»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
Но есть ещё, конечно, вопросы такие более глобальные, с которыми надо работать. Это сырьевая именно база растениеводства, чтобы жило животноводство. Разработки нужны растениеводов. Это точное земледелие, на которое мы уже работаем. Это подготовка в учебных заведениях нам хороших технологов, которые сегодня должны были возглавить наши технологические группы – на которые построены комплексы мощные, красивейшие – тысячеголовые стада! Там создан комфорт, все условия для работы людям, для содержания скота. Поэтому мы, поверьте, гордимся, что у нас, всё-таки, наш Президент заботится. Он не отбросил это село, как ненужное, как куда-то вкладывают деньги – и без отдачи. Но и отдача села тоже есть на сегодняшний день. Люди очень благодарны. Потому что, как я уже сказала, и повторяюсь, улучшены условия жизни, увеличилась заработная плата. Даже вот в нашем хозяйства, например, у меня она уже в этом месяце достигла 1.011 рублей. Как бы, с начала года это, наверное, есть уже. Просто не начисленные деньги, а заработанные самими людьми, которые производят продукцию. От нас требуется одно-единственное – это умение распорядиться финансовыми потоками, потому что без логического мышления никогда этого не построишь. И должна быть экономика впереди планеты всей. Трезвый расчет, финансовые потоки – распределение, организационно-технологические процессы урегулирования. И поверьте, мы будем двигаться дальше и обеспечивать нашу страну нашей продукцией – лучшей и качественной.
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Глава сельхозпредприятия: «Мы гордимся, что наш Президент заботится. Он не отбросил это село, как ненужное»
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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