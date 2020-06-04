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Глава сельхозпредприятия: «Мы гордимся, что наш Президент заботится. Он не отбросил это село, как ненужное»

04.06.2020 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Посмотрите, как преобразилось наше село: появились агрогородки, люди стали жить более зажиточно, у них увеличилась заработная плата»

Глава сельхозпредприятия: «Мы гордимся, что наш Президент заботится. Он не отбросил это село, как ненужное»

Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
Наша продукция стала востребована на рынке, мы её продвигаем – работает менеджмент. Плюс ко всему, у нас произошла модернизация. Технологические процессы заменили ручной труд. Мы улучшили условия жизни людей. Мы им показали, открыли глаза на мир, что мы тоже можем работать в общих условиях. Не только село должно быть селом. Но как интеграция с городом, с населением. Потому что город должен селу, село должно городу. Мы, как бы, друг с другом взаимосвязаны. Потому что сегодня, пока ты не поешь, ты ничего не будешь делать, даже и не мыслишь, даже о чём-то не подумаешь.

Поэтому всё, что было сделано за 5 лет государством, я считаю, что эти программы, которые были в развитии, даже той же самой интеграции, интенсификации, ведения нашей отрасли АПК, и как растениеводство, животноводство – сделаны большие подвижки институтами животноводства, растениеводства. Выведены новые породы скота, в земледелии продвинуто очень много конечно, сортов выведенных, которых мы сегодня увеличили урожайность и можем уже соперничать с другими странами. Мы обеспечили себя пшеницей – мы её уже не закупаем за пределами – в Германии, России – мы уже излишки можем продавать.

Но есть ещё, конечно, вопросы такие более глобальные, с которыми надо работать. Это сырьевая именно база растениеводства, чтобы жило животноводство. Разработки нужны растениеводов. Это точное земледелие, на которое мы уже работаем. Это подготовка в учебных заведениях нам хороших технологов, которые сегодня должны были возглавить наши технологические группы – на которые построены комплексы мощные, красивейшие – тысячеголовые стада! Там создан комфорт, все условия для работы людям, для содержания скота. Поэтому мы, поверьте, гордимся, что у нас, всё-таки, наш Президент заботится. Он не отбросил это село, как ненужное, как куда-то вкладывают деньги – и без отдачи. Но и отдача села тоже есть на сегодняшний день. Люди очень благодарны. Потому что, как я уже сказала, и повторяюсь, улучшены условия жизни, увеличилась заработная плата. Даже вот в нашем хозяйства, например, у меня она уже в этом месяце достигла 1.011 рублей. Как бы, с начала года это, наверное, есть уже. Просто не начисленные деньги, а заработанные самими людьми, которые производят продукцию. От нас требуется одно-единственное – это умение распорядиться финансовыми потоками, потому что без логического мышления никогда этого не построишь. И должна быть экономика впереди планеты всей. Трезвый расчет, финансовые потоки – распределение, организационно-технологические процессы урегулирования. И поверьте, мы будем двигаться дальше и обеспечивать нашу страну нашей продукцией – лучшей и качественной.

Люди в материале: Лима Пархимович

 
 
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
 
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