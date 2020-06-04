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«Посмотрите, как преобразилось наше село: появились агрогородки, люди стали жить более зажиточно, у них увеличилась заработная плата»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
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«Посмотрите, как преобразилось наше село: появились агрогородки, люди стали жить более зажиточно, у них увеличилась заработная плата»
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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