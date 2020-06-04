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Ученые изучили суперизвержения в Йеллоустоне и сказали, когда ждать следующего

04.06.2020 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа исследователей Геологического общества США обнаружила, что горячая точка, питающая гейзеры, грязевые источники и фумаролы в Национальном парке Йеллоустон, постепенно исчезает. К такому выводу ученые пришли, проанализировав историю суперизвержений кальдеры, частота которых значительно уменьшилась. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Geology. Об этом пишет Lenta.ru.


Фото: yellowstonenps / Instagram

Специалисты проанализировали древние вулканические отложения, в том числе их химический состав, намагниченность и соотношение радиоизотопов, чтобы соотнести их с определенными извержениями. Оказалось, что некоторые отложения, которые, как считалось, возникли в результате небольших извержений, на самом деле были вулканическим материалом от двух неизвестных суперизвержений около 9 и 8,7 миллиона лет назад, при этом последнее — Grey’s Landing — было крупнейшим катастрофическим событием в известной истории Йеллоустона.

Частота повторных событий в миоцене (охватывает 23−5,3 миллиона лет назад) составляла около одного раза в 500 тысяч лет. По оценкам, к настоящему моменту способность горячей точки производить суперизвержения снизилась почти в три раза. В нынешнюю эпоху частота достигает одного раза в 1,5 миллиона лет. Предполагается, что следующее извержение Йеллоустонской кальдеры произойдет примерно через 900 тысяч лет.

Извержение Grey’s Landing имело чудовищные последствия для региона и оказало глобальные эффекты. Площадь со штат Нью-Джерси оказалась погребенной под горячим вулканическим стеклом, стерилизовавшим поверхность. Пепел выпал на всей территории современных США, а вулканические выбросы распространились по всей атмосфере Земли.

 
 
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В США обнаружили, что горячая точка, питающая гейзеры, грязевые источники и фумаролы в Национальном парке Йеллоустон, постепенно исчезает.
 
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