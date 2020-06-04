УКРАЛ БЕНЗОПИЛУ

В милицию обратился руководитель одного из ООО, расположенного на территории Смолевичского района и сообщил, что неизвестный злоумышленник похитил с организации бензопилу стоимостью 665 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что кражу совершил ранее неоднократно судимый житель деревни Кривая Береза 1997 г.р. Похищенное изъято, Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ.

КОГДА НЕТ НИЧЕГО СВЯТОГО…

Есть люди, которые готовы ради наживы пойти на самые крайние и необъяснимые поступки. Так, кладбище вблизи деревни Емельяново атаковал вор. Об этом в правоохранительные органы сообщил житель агрогородка Слобода. Молодой человек заявил, что некто украл пять саженцев туй с могилы его матери.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ.

ОГРАБИЛ БАБУШКУ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

Пенсионерка 1935 г.р., прогуливаясь у дома по улице Центральной в Смолевичах, среди бела дня лишилась имущества. Дело в том, что неустановленное лицо похитило из пакета, который она держала в руках, кошелек, в котором находились деньги в сумме 96 рублей, пенсионное удостоверение и удостоверение инвалида.

В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий правоохранители установили, что в преступлении обоснованно подозревается ранее неоднократно судимый безработный местный житель 1976 г.р.

РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РБ («Грабеж»).

УЖ ОЧЕНЬ АППЕТИТНОЙ КАЗАЛАСЬ ЧУЖАЯ ЕДА

20-летний ранее неоднократно судимый смолевичанин, находясь в торговом зале АЗС на улице Вокзальной в Смолевичах, похитил со стойки кассы два пакета с продуктами питания и скрылся в неизвестном направлении. Правонарушителя вскоре задержали, часть похищенного также удалось изъять.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РБ. Напомним, что грабеж, совершенный с проникновением в жилище, наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до шести лет.

СТАЩИЛА ВНУШИТЕЛЬНУЮ СУММУ

Неизвестный злоумышленник тайно проник в дом пенсионерки в деревне Сутоки и из сумки, висящей на стенке в одной из комнат, украл больше 24 тысяч рублей.

После проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что кражу совершила ранее судимая местная жительница. Воровка задержана, Смолевичском РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК РБ, женщине предстоит ответить за свой поступок по всей строгости закона.

Милиция напоминает: кража, совершенная в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа.

«НАВЕЛ ПОРЯДОК» НА ДАЧЕ

И снова вор позарился на туи. На этот раз на даче у минчанина в деревне Калюга. Так, в милицию обратился 68-летний житель Минска и сообщил, что по приезду на дачу он обнаружил, что с участка украли шесть туй. Возраст растений 5-6 лет, цена за каждую – 55 рублей.

РОСК возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.

ВОРОВАННЫЙ ЗЕФИР СЛАЩЕ?..

Окно не стало для вора преградой в садовом товариществе «Голубая радуга» вблизи деревни Подыгрушье. Так, неизвестный злоумышленник, разбив окно в дачном доме минчанина 1946 г.р., украл тушенку, зефир и печенье. Может быть «скарб» вор нашел и не большой, но за кражу с проникновением в жилище придется ответить.

Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.