Сторонники «теорий заговора» про 5G в Великобритании оставляют ловушки из иголок и лезвий

Источник материала: Tut.by

В Великобритании сторонники «теорий заговора» про вред 5G-сетей начали устанавливать ловушки с иголками и лезвиями на объектах, с которыми работают местные связисты. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на материал издания The Verge .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Echo Grid / Unsplash

В комментарии для The Verge представители отраслевой группы Mobile UK сообщили, что инженеры обнаруживали спрятанные за плакатами о 5G-сетях бритвенные лезвия и иглы. Подобные «тайники», по мнению Mobile UK, сделаны для того, чтобы нанести вреди людям, работающим с телекоммуникационным оборудованием.

Кроме того, с 30 марта было совершено более 90 атак на инфраструктуру связи и 200 актов хулиганства в отношении работников, занимающихся ее обслуживанием. В большинстве зафиксированных случаев все ограничивается словесными угрозами, но иногда дело перерастает в физическое насилие. Один раз не обошлось без поножовщины — инженера пришлось госпитализировать. При этом отмечается, что большинство инженеров, которые подвергаются давлению, и вовсе не связаны с 5G.

Напомним: в начале неизвестные подожгли башню в Бирмингеме, принадлежащую крупнейшей телекоммуникационной компании в Великобритании BT. Акты нападения на вышки сотовой связи также зафиксированы в Нидерландах и Северной Осетии.