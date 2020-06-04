﻿ Сторонники «теорий заговора» про 5G в Великобритании оставляют ловушки из иголок и лезвий. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сторонники «теорий заговора» про 5G в Великобритании оставляют ловушки из иголок и лезвий

04.06.2020 16:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Великобритании сторонники «теорий заговора» про вред 5G-сетей начали устанавливать ловушки с иголками и лезвиями на объектах, с которыми работают местные связисты. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на материал издания The Verge.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Echo Grid / Unsplash

В комментарии для The Verge представители отраслевой группы Mobile UK сообщили, что инженеры обнаруживали спрятанные за плакатами о 5G-сетях бритвенные лезвия и иглы. Подобные «тайники», по мнению Mobile UK, сделаны для того, чтобы нанести вреди людям, работающим с телекоммуникационным оборудованием.

Кроме того, с 30 марта было совершено более 90 атак на инфраструктуру связи и 200 актов хулиганства в отношении работников, занимающихся ее обслуживанием. В большинстве зафиксированных случаев все ограничивается словесными угрозами, но иногда дело перерастает в физическое насилие. Один раз не обошлось без поножовщины — инженера пришлось госпитализировать. При этом отмечается, что большинство инженеров, которые подвергаются давлению, и вовсе не связаны с 5G.

Напомним: в начале неизвестные подожгли башню в Бирмингеме, принадлежащую крупнейшей телекоммуникационной компании в Великобритании BT. Акты нападения на вышки сотовой связи также зафиксированы в Нидерландах и Северной Осетии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестные подожгли башню в Бирмингеме, принадлежащую крупнейшей телекоммуникационной компании в Великобритании BT. Акты нападения на вышки сотовой связи также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые изучили суперизвержения в Йеллоустоне и сказали, когда ждать следующего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика