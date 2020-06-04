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В Новополоцке на сутки отправили сторонников Тихановского

04.06.2020 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сторонники инициативной группы выдвиженца в президенты Светланы Тихановской Андрей Зуев и Артур Синега 4 июня осуждены судом города Новополоцка к 15 суткам ареста каждый. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Андрей Зуев. Фото: «Весна»

Судебное заседание проходило онлайн. Молодые люди еще не взяты под арест.

Андрей Зуев является волонтером инициативной группы Светланы Тихановской. Ранее он рассказывал, что 3 июня к нему в квартиру стучались милиционеры, а потом ждали его под домом.

Зуев уже отбывал 7 суток ареста за участие в стриме блогера Сергея Тихановского.

Артура Синегу, член инициативной группы Светланы Тихановской задержали третьего июня около 17.30 вечера. На него составили протокол по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

 
 
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Сторонники инициативной группы выдвиженца в президенты Светланы Тихановской Андрей Зуев и Артур Синега 4 июня осуждены судом города Новополоцка к 15 суткам ареста...
 
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