Какую сумму можно снять с карты через кассу магазина и где будет действовать новшество?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 июня начинает действовать постановление правительства, которое разрешает снимать деньги с карты через кассу магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока выдавать наличность могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей или оказанием услуг в сельской местности, малых городских поселениях и территории вне населенных пунктов.





В рамках одной операции можно обналичивать сумму, не превышающую 5 базовых величин (сейчас это 135 рублей). На остальной территории страны подобные транзакции разрешат только с 1 января 2022 года.