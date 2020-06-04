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Какую сумму можно снять с карты через кассу магазина и где будет действовать новшество?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 июня начинает действовать постановление правительства, которое разрешает снимать деньги с карты через кассу магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока выдавать наличность могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей или оказанием услуг в сельской местности, малых городских поселениях и территории вне населенных пунктов.
В рамках одной операции можно обналичивать сумму, не превышающую 5 базовых величин (сейчас это 135 рублей). На остальной территории страны подобные транзакции разрешат только с 1 января 2022 года.
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Новости Беларуси. 5 июня начинает действовать постановление правительства, которое разрешает снимать деньги с карты через кассу магазина, сообщили в программе...
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