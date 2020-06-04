ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новости экономики за 04.06.2020

04.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Где молодые люди могут подработать во время каникул, можно ли без личных встреч договориться о поставках продукции и какую часть украинского рынка грузовиков сейчас контролирует Минский автозавод?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Какую сумму можно снять с карты через кассу магазина и где будет действовать новшество?

НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ОРГАНИЗОВАНО ТРУДОУСТРОЙСТВО ВО ВСЕХ РАЙОНАХ СТРАНЫ

Почти 23 тысячи молодых людей планируют трудоустроить этим летом органы по труду, занятости и соцзащите, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 04.06.2020

Молодежь, в основном, будет заниматься озеленением и благоустройством территории учебных заведений, ремонтом мебели, реставрацией книг. Предполагается, что 85 % ребят, которые смогут подработать во время каникул – школьники. Не останутся без внимания и учащиеся ссузов, профтехучилищ и высших учебных заведений.

Новости экономики за 04.06.2020

На организацию рабочих мест для них, в том числе и на зарплату, выделено почти 6 миллионов рублей. Временное трудоустройство уже готовы предоставить порядка 700 нанимателей со всех районов нашей страны.

Белорусские рыбные консервы появятся на полках магазинов Смоленска

МАЗ ПО ИТОГАМ МАЯ СОХРАНИЛ ЛИДЕРСТВО НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ ГРУЗОВИКОВ

Последний месяц весны оказался весьма удачным для Минского автомобильного завода на украинском рынке. На фоне общего значительного спада МАЗ смог не просто увеличить продажи, но и по итогам мая занял первое место в данном сегменте, контролируя 27 % всех сделок.

Новости экономики за 04.06.2020

Стоит отметить, что кроме минчан в плюс смогли сработать только три производителя, среди которых такие гиганты, как Ford и Iveco.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Где молодые люди могут подработать во время каникул, можно ли без личных встреч договориться о поставках продукции и какую часть украинского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какую сумму можно снять с карты через кассу магазина и где будет действовать новшество?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика