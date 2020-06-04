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Тепло возвращается. Прогноз погоды на 5 июня

04.06.2020 17:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тепло возвращается. Прогноз погоды на 5 июня

Завтра, 5 июня, погоду в нашей стране будет определять область пониженного атмосферного давления. Днем по южной половине скажется влияние атмосферного фронта, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Будет тепло, но без грозовых дождей не обойдется. 

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью в юго-восточных районах, днем по южной половине страны, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ухудшающий видимость до километра. Влажность от 40% по северу до 90% по югу. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

К восьми утра температура воздуха составит от +10°С по северо-западу +13°С по югу. С учетом влажности и порывистого ветра по ощущениям будет на 2-4°С прохладнее.

В середине дня воздух хорошо прогреется – от +18°С по северу до +20°С в южных районах, при прояснениях до 24°С. К вечеру температура существенно не изменится – на большей части территории до +19°С.

В выходные дни теплая влажная воздушная масса распространится на всю территорию страны. Температура воздуха продолжит повышаться. В субботу ночью +11…+16°С, днем +19…+25°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +27°С, в воскресенье будет еще на пару градусов теплее. Временами будут проходить кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

По предварительному прогнозу, на следующей неделе будет преобладать теплая летняя погода с короткими грозовыми дождями. Температурный фон в ночные часы составит +12°С…+18°С, в разгар дня будет +21…+28°С, по юго-востоку в середине недели до +30°С. 

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Завтра, 5 июня, погоду в нашей стране будет определять область пониженного атмосферного давления. Днем по южной половине скажется влияние атмосферного фронта,...
 
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