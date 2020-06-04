|
Александр Лукашенко адресовал вопрос одному из потенциальных кандидатов: «Где деньги, которые мошенническим образом получил?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но вы посмотрите, как продал? Он же живет в этом доме. Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. И он, наглец, выходит и такой чистый, пушистый.
Или второй деятель. Тут некоторые уже записали – придет к власти, буду у него работать. Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси? Пусть он объяснит, что такое инвестиции в действующие госпредприятия (допустим, на МТЗ я недавно был), при которых останется не 18 тысяч работающих, а 1800. Мы остальным дадим по 500-600 не то рублей, не то долларов, пусть они переучиваются на другие специальности.
У меня встает вопрос: человек Президентом вообще-то собирается избираться? Заявить перед выборами о том, что он выкинет на улицу из 18 тысяч работников МТЗ 17 с половиной, а оставит только полторы тысячи. Потому что инвестор больше не оставит, они не нужны ему.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко адресовал вопрос одному из потенциальных кандидатов: «Где деньги, которые мошенническим образом получил?»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)