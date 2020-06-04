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«Абсолютно боеспособный». Головченко дал характеристику новому составу правительства

04.06.2020 18:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

При этом стиль и методы работы надо немного изменить, заявил назначенный премьер-министром Роман Головченко во время представления его руководителям госорганов и сотрудникам аппарата Совмина.

"Конечно, получить такие посты и работать в непростое время - это тоже своеобразный вызов. Как сказал президент, у нас уникальный случай, когда накладываются несколько условных "пандемий" - по линии здравоохранения, экономическая, выборная, идеологическая, когда активизировались все возможные недруги и противники", - сказал Головченко, которого цитирует БелТА.

"Тем ответственнее наша миссия и задача работать именно в таких условиях. Рад, что костяк правительства сохранился, состав абсолютно боеспособный", - добавил он.

В то же время Головченко считает, что в новых условиях надо "изменить немного стиль и методы нашей работы". "Еще до сих пор не закончившаяся пандемия, кризис показали, что недопустимо промедление. Недопустимо увязнуть в каких-то межведомственных согласованиях, утрясках, выторговывать для своего ведомства какие-то лучшие условия. На это у нас нет ни времени, ни возможности", - полагает Головченко.

 
 
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При этом стиль и методы работы надо немного изменить, заявил назначенный премьер-министром Роман Головченко во время представления его руководителям госорганов и...
 
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