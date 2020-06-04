Лукашенко заявил, что никому не отдаст Беларусь

Президент рассказал о «малых и больших каруселях», петухе и свиноматке, обвинил одного из потенциальных кандидатов в мошенничестве и напомнил, что в Беларуси нет расстрелов.

Александр Лукашенко, принимая кадровые решения , сделал несколько заявлений.

Он обратился с вопросами к одному из претендентов на пост президента и посоветовал спросить, откуда у него деньги на избирательную компанию.

О Валерии Цепкало

Лукашенко не назвал имени потенциального кандидата, но и так было понятно, что имеет в виду Валерия Цепкало, который ранее выразил свою точку зрения, сказав, что глава государства не должен заниматься сельским хозяйством и знать, сколько свиноматка родит поросят.

«Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился <...> И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята», - сказал Лукашенко.

«Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания "ПриватЛизинг"? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?» - обозначил вопросы глава государства.

«И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята», - заметил президент.

О «малых и больших каруселях»

Малая карусель - в том, что в один день люди ставят подписи в списках претендентов на пост пезидента несколько раз в один день. По его мнению, люди расписываются, затем снова идут в эту же очередь. «Мэр Минска заметил», что их в машинах обвозили по кварталу и снова ставили в ту же очередь «даже достукались до того»).

Большая карусель, по его словам, заключается в том, что люди в одно воскресенье на Комаровке ставят подписи, и они же приходят в следующее воскресенье. «И они сразу заявили: так а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача - раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете, для кого», - заметил Лукашенко.

( 31 мая очереди , чтобы поставить подпись за Светлану Тихановскую, растянулись до метро)

Об «отмороженной» оппозиции

Президент заявил, что не допустит, чтобы страну «порвали на куски» те, «кто сегодня финансируется за счет российских олигархов», чтобы они «четко поняли, что к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси».

«Запомните вы и кто меня услышит: страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавали цветущую страну не для того чтобы они ее приватизировали и пустили по миру вот этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы им не позволим разделить Беларусь, <…> чтоб над ней издевались? Чтобы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы, те кто еще как-то там шевелится-шатается, запомнили это. В этой стране моя жизнь и многих из вас», - сказал он.

О расстрелах

Лукашенко заявил, что Беларусь - единственная постсоветская страна, где обошлось без кровопролитий. Тем, кто про это забыл, он пообещал напомнить.

«Некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. <...>

Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер – на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!».