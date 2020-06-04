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Лукашенко заявил, что никому не отдаст Беларусь
Источник материала: БДГ
Президент рассказал о «малых и больших каруселях», петухе и свиноматке, обвинил одного из потенциальных кандидатов в мошенничестве и напомнил, что в Беларуси нет расстрелов.
Александр Лукашенко, принимая
Он обратился с вопросами к одному из претендентов на пост президента и посоветовал спросить, откуда у него деньги на избирательную компанию.
О Валерии Цепкало
Лукашенко не назвал имени потенциального кандидата, но и так было понятно, что имеет в виду Валерия Цепкало, который ранее выразил свою точку зрения, сказав, что глава государства не должен заниматься сельским хозяйством и знать, сколько свиноматка родит поросят.
«Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился <...> И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята», - сказал Лукашенко.
«Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания "ПриватЛизинг"? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?» - обозначил вопросы глава государства.
«И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята», - заметил президент.
О «малых и больших каруселях»
Малая карусель - в том, что в один день люди ставят подписи в списках претендентов на пост пезидента несколько раз в один день. По его мнению, люди расписываются, затем снова идут в эту же очередь. «Мэр Минска заметил», что их в машинах обвозили по кварталу и снова ставили в ту же очередь «даже достукались до того»).
Большая карусель, по его словам, заключается в том, что люди в одно воскресенье на Комаровке ставят подписи, и они же приходят в следующее воскресенье. «И они сразу заявили: так а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача - раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете, для кого», - заметил Лукашенко.
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Об «отмороженной» оппозиции
Президент заявил, что не допустит, чтобы страну «порвали на куски» те, «кто сегодня финансируется за счет российских олигархов», чтобы они «четко поняли, что к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси».
«Запомните вы и кто меня услышит: страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавали цветущую страну не для того чтобы они ее приватизировали и пустили по миру вот этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы им не позволим разделить Беларусь, <…> чтоб над ней издевались? Чтобы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы, те кто еще как-то там шевелится-шатается, запомнили это. В этой стране моя жизнь и многих из вас», - сказал он.
О расстрелах
Лукашенко заявил, что Беларусь - единственная постсоветская страна, где обошлось без кровопролитий. Тем, кто про это забыл, он пообещал напомнить.
«Некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. <...>
Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер – на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!».
Ранее, на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком, Лукашенко
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Президент рассказал о «малых и больших каруселях», петухе и свиноматке, обвинил одного из потенциальных кандидатов в мошенничестве и напомнил, что в Беларуси нет...
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