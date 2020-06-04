В столичном дворе Audi сбила 4-летнего ребенка

Источник материала: Tut.by

В столичном дворе ребенок попал под колеса автомобиля, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось днем 4 июня. Установлено, что 49-летний водитель Audi ехал по дворовой территории на улице Семеняко и сбил мальчика 2016 года рождения, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей. В момент ДТП мама мальчика находилась в своем авто.

Ребенка доставили в больницу, где у него предварительно диагностировали ЧМТ легкой степени и травму правого уха.