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В столичном дворе Audi сбила 4-летнего ребенка
Источник материала: Tut.by
В столичном дворе ребенок попал под колеса автомобиля,
Происшествие случилось днем 4 июня. Установлено, что 49-летний водитель Audi ехал по дворовой территории на улице Семеняко и сбил мальчика 2016 года рождения, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей. В момент ДТП мама мальчика находилась в своем авто.
Ребенка доставили в больницу, где у него предварительно диагностировали ЧМТ легкой степени и травму правого уха.
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Ребенка доставили в больницу, где у него предварительно диагностировали ЧМТ легкой степени и травму правого уха.
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