Опубликован ранее низвестный рассказ Хемингуэя

Хемингуэй работал над рассказом между 1936 и 1956 годом

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The New Yorker . Рассказ является автобиографическим, а его название придумал сын писателя. Ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя "Погоня, как счастье" был опубликован в июньском номере издания. Рассказ является автобиографическим, а его название придумал сын писателя.





Рукопись случайно нашел в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне внук писателя Шон Хемингуэй, сообщает издание. Главного героя произведения зовут Эрнест Хемингуэй, рассказ повествует о том, как он и его друзья охотились на большого марлина.





У рукописи не было названия, поэтому его выбрал сын Хемингуэя Патрик. По словам внука писателя, название очень удачное, поскольку рассказ повествует не столько о рыбалке, сколько об удовольствии, которое она приносит. Сын писателя выбрал такое название в качестве отсылки к книге отца "Зеленые холмы Африки". "Погоня, как счастье" был озаглавлен последний раздел книги.







