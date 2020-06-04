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Необычное поле появилось под Несвижем: здесь будут работать почти 5000 солнечных батарей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гелиоустановка появилась в Несвижском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Почти 5000 солнечных батарей будут работать практически в автоматическом режиме и вырабатывать в день до 1,5 мегаватт. И этого хватит на снабжение энергией в течение месяца свыше 300 квартир.
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Новости Беларуси. Гелиоустановка появилась в Несвижском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Почти 5000 солнечных батарей будут работать практически в...
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