Необычное поле появилось под Несвижем: здесь будут работать почти 5000 солнечных батарей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гелиоустановка появилась в Несвижском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Почти 5000 солнечных батарей будут работать практически в автоматическом режиме и вырабатывать в день до 1,5 мегаватт. И этого хватит на снабжение энергией в течение месяца свыше 300 квартир.

Проект реализован с привлечением иностранных инвестиций.







