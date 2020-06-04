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На маму Павла Северинца составили протокол за участие в легальном пикете

04.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Она принимала участие в легальном пикете по сбору подписей 31 мая в Витебске.



4 июня домой к Татьяне Северинец, маме политика Павла Северинца, пришли милиционеры, чтобы составить протокол по ст. 23.34 («Нарушение закона о массовых мероприятиях»). Об этом Павел написал в своем Facebook.

«Пришел целый майор, зять соседки. Товарищам нужно помнить: все, кто фабрикует и подписывает незаконные бумаги, вскоре ответят по всей строгости закона», – отметил он в сообщении.

В воскресенье 31 мая в Витебске собралась огромная толпа, чтобы поставить подписи за Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, у которых в тот день были свои большие пикеты.
 
Теги: Витебск
 
 
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Она принимала участие в легальном пикете по сбору подписей 31 мая в Витебске.
 
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