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900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского

04.06.2020 19:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заначка в 900 тысяч долларов обнаружена во время обыска на даче, которая принадлежит матери небезызвестного Сергея Тихановского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского

900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского

Здесь же обнаружена и машинка для счета денег. С санкции прокуратуры, в присутствии понятых и самой родственницы, найдены также радиостанции, финансовые документы и печати субъекта хозяйствования.

Касаемо того, кому принадлежит крупная сумма, мать Тихановского подтвердила: это деньги ее и сына.

900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского

– Скажите, пожалуйста, так это ваши все-таки деньги или нет?

– Мои деньги.

– А где вы их взяли? Заработали?

– Зарабатываем.

– Так а где?

– И сын зарабатывал, и я зарабатываю.

900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского

900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского

Напомним, сам Сергей Тихановский был задержан после инцидента в Гродно, где сбор подписей превратился в несанкционированный митинг и потасовку, в ходе которой пострадали сотрудники милиции.

Люди в материале: Сергей Тихановский

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Заначка в 900 тысяч долларов обнаружена во время обыска на даче, которая принадлежит матери небезызвестного Сергея Тихановского, сообщили в...
 
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