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Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности

04.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности

Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Указом №191 утверждено решение о награждении орденами, медалями и присуждении почетных званий за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, исключительную отвагу и мужество, проявленные в борьбе с преступностью и при спасении людей во время пожара, значительный вклад в осуществление правосудия и обеспечение законности, развитие железнодорожного транспорта, машиностроения, издательского дела и книгопечатания, заслуги в отрасли сельского хозяйства, строительства, социальной защиты, торговли, науки, образования, искусства и культуры.

В частности, орденом «За службу Родине» III степени награждены старший оперуполномоченный по особо важным делам специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» Министерства внутренних дел Сергей Борис и начальник 3-го отдела 1-го управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Александр Высоцкий.

Ордена Почета удостоены заместитель генерального директора по финансам ОАО «Керамин» Елена Наталевич и слесарь по ремонту подвижного состава локомотивного депо Барановичского отделения Белорусской железной дороги Александр Полуянчик.

Ведущие мастера сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Мария Захаревич и Арнольд Помазан награждены орденом Франциска Скорины.

Медали «За спасенную жизнь» удостоен командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №14 Петриковского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Алексей Ерш.

Заслуги ряда сотрудников правоохранительных органов и Госпогранкомитета отмечены медалями «За отличие в охране государственной границы», «За отличие в воинской службе» и «За отличие в охране общественного порядка».

Большая группа работников различных отраслей, деятели культуры, искусства, науки и образования удостоены медалей «За трудовые заслуги» и медалей Франциска Скорины. Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь.

Президент также подписал указ №192 о награждении ряда работников агропромышленного комплекса орденами и медалями за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и достижение отличных производственных показателей.

Ордена Отечества II степени удостоены председатели кооперативов «Федорский» Столинского района и «Колхоз «Родина» Белыничского района Григорий Демко и Александр Лапотентов соответственно.

Заслуги ряда работников сельхозпредприятий отмечены орденом Почета. В их числе — тракторист-машинист ОАО «Принеманский» Новогрудского района Юрий Витуль, главный агроном ОАО «Морочь» Клецкого района Владимир Кисель и директор ОАО «Хотилы-Агро» Поставского района Вячеслав Криштафович.

Кроме того, представители агропромышленного комплекса награждены медалями «За трудовые заслуги» и почетными званиями «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь».

Александр Лукашенко также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь. За многолетний плодотворный труд в налоговых органах, значительные достижения в профессиональной деятельности она объявлена семерым работникам региональных инспекций и аппарата Министерства по налогам и сборам.

За многолетнюю научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных научных работников и внедрение наукоемких технологий в производство Благодарность Президента объявлена главному научному сотруднику лаборатории сильноточной электроники Института ядерных проблем Белорусского государственного университета Владимиру Барышевскому.

https://www.belta.by/

 
 
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Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко,...
 
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