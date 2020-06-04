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Президент о назначении Игоря Луцкого: «Нам придётся с твоей подачи прежде всего переформатировать работу Министерства информации»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Учитывая всю ситуацию в СМИ и, прежде всего, в интернете, где зачастую традиционные источники по скорости подачи информации проигрывают Telegram-каналам и блогам, Президент решил сменить руководителя ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им стал тот, кто хорошо знает Мининформ, тот, кто поработал в «полях» и смог наладить эффективную работу телеканала еще и в интернете. И теперь сможет передать этот опыт остальным. Отрадно, новым министром информации стал бывший руководитель телеканала СТВ Игорь Луцкий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, он справится. Молодой, симпатичный человек. Очень презентабельный. Люди воспримут его хорошо.
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Игорь Владимирович возглавлял наш телеканал два с половиной года. За это время мы значительно поменяли и техническое оснащение, и внешнее оформление. Вышли на новый уровень работы, прежде всего в интернете. И несмотря на то, что назначение на новую должность стало сюрпризом и для нашего коллектива, и для самого новоиспеченного министра, план действий на новом месте уже составлен.
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Необходимо отметить, что каждый на данном этапе четко делает свою работу и понимает, что делает. Управлять процессом, корректировать процесс. Мы идем к серьезной избирательной кампании. Все у нас получится, все мы сможем сделать.
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Президент о назначении Игоря Луцкого: «Нам придётся с твоей подачи прежде всего переформатировать работу Министерства информации»
Новости Беларуси. Учитывая всю ситуацию в СМИ и, прежде всего, в интернете, где зачастую традиционные источники по скорости подачи информации проигрывают...
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