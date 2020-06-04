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Александр Лукашенко: «Год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министр образования пришел новый, вице-премьеры… Вот они сидят рядом. Товарищ Кухарев, товарищ Петришенко... То есть это естественный процесс. Да, через некоторое время пройдут выборы, и этот процесс нужно закончить и почти окончательно определиться с составом правительства. Почему почти? Потому что, естественно, после выборов (это экзамен) мы посмотрим, кто как сдает экзамен.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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