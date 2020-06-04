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Александр Лукашенко: «Год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров»

04.06.2020 20:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров»

Александр Лукашенко: «Год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Полгода или даже больше, чем полгода тому назад мы начали процесс ротации кадров. Ну, смотрю на состав правительства нынешний. Вот, возьмите, министр здравоохранения на слуху сейчас – Владимир Степанович Караник. Сколько ты уже месяцев? Год. А кажется, уже 10 лет проработал, особенно в связи с этой войной, которую мы ведем с пандемией. Даже год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров.

Министр образования пришел новый, вице-премьеры… Вот они сидят рядом. Товарищ Кухарев, товарищ Петришенко... То есть это естественный процесс. Да, через некоторое время пройдут выборы, и этот процесс нужно закончить и почти окончательно определиться с составом правительства. Почему почти? Потому что, естественно, после выборов (это экзамен) мы посмотрим, кто как сдает экзамен.

Александр Лукашенко: «Год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров»

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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