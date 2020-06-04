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"Ты хочешь работать?" Как проходит сбор подписей за Лукашенко в детской поликлинике в Речице
Источник материала: Партизан
Сотрудница детской поликлиники в Речице сняла видео сбора подписей за выдвижение кандидатом на выборах президента действующего главы государства Александра Лукашенко, сообщает
Действие происходит прямо в помещении регистратуры медицинского учреждения. Сотрудники, заполняющие подписные листы, обсуждают, что писать в графе "паспортные данные". При этом слышно реплику: "Да кто их будет проверять, эти списки?!"
На замечание автора видео, что происходящее противозаконно, ей говорят: "Ты хочешь работать?" И добавляют: "Я хочу до пенсии доработать".
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Сотрудница детской поликлиники в Речице сняла видео сбора подписей за выдвижение кандидатом на выборах президента действующего главы государства Александра...
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