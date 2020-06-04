







"Интерфакс". Рейтинг составлен ресурсом hockeyarchives.info и основан на результатах команд в завершившемся хоккейном сезоне, пишет





Данный рейтинг составляется ежегодно. В 2019 году ХК "Динамо-Минск" было в нем на 85-й позиции.





Помимо "Динамо", в рейтинге упоминается еще несколько белорусских команд, представляющих национальный чемпионат. Минская "Юность" стала 107-й, гродненский "Неман" – 118-м, солигорский "Шахтер" – 130-м, молодечнское "Динамо" – 158-м,"Гомель" -185-м.





Возглавляет список лучших хоккейных клубов, по версии ресурса, московский ЦСКА. В тройку лучших команд входит также шведский "Лулео" и казанский "Ак Барс".