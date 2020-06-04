ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дело Тихановского: $900 тысяч, обыски продолжаются

05.06.2020 07:00 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

На даче у видеоблогера Сергея Тихановского 3 июня при обыске нашли $900 тысяч, обыски прошли на квартире и в студии блогера.

Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МВД Беларуси. Отмечается, что обыск проводился с санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского. Мать признала, что деньги принадлежат ей.

Координатор по Брестской области избирательной кампании потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской, блогер Александр Кабанов рассказал euroradio, что обыск проводится уже в третий раз, при первых двух – денег не нашли.

По его словам, «при первых обысках этих денег не нашли, по-видимому, бригады следователей были неопытны». На даче также были найдены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, машинка для подсчета денег, печать субъекта хозяйствования.

4 июня обыски прошли и в гомельской студии Тихановского в гостинице «Октябрьская».

«В связи с тем, что вчера во время обыска студии Сергея Тихановского не было обнаружено чемоданов с деньгами, прямо сейчас группа из Минска проводит повторный обыск по адресу: город Гомель, Карла Маркса, 1. Ждем новых находок и...увольнения тех, кто не нашел ничего с первого раза», - поиронизировал Кабанов, намекая на три обыска на даче.

Светлана Тихановская заявила журналистам, что не видела обнаруженных денег никогда в жизни.

  • Напомним, сам Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, сейчас находится в СИЗО №1 в Минске. Возбуждено уголовное дело по факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Правозащитники признали его политзаключенным.
  • Так как в положенное для подачи заявления и регистрации инициативной группы время блогер был арестован, заявление подала его жена Светнала Тихановская. 31 мая очереди, чтобы поставить подпись за нее, растянулись до метро.
  • Александр Лукашенко во время посещения Минского тракторного завода крайне негативно высказался о противниках на выборах.
  • Его возмутила статья в «Коммерсанте» о Тихановском. «Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели», - намекнул Лукашенко.
  • 4 июня, принимая кадровые решения, президент еще раз раскритиковал своих возможных оппонентов на будущих выборах. Он заявил, что Беларусь - единственная постсоветская страна, где обошлось без кровопролитий. Тем, кто про это забыл, он пообещал напомнить.
  • 4 июня в Минске состоялось заседание Центризбиркома, на котором комиссия отказала в удовлетворении жалобы Виктора Бабарико. Глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что подготовила ходатайство в Следственный комитет по поводу действий инициативной группы Тихановских. Они могут быть привлечены по статье 191 УК об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства. Она рассказала, что на одном из пикетов был вывешен плакат с оскорбительным прозвищем главы ЦИК и словом «Прихлопнуть».

Фото svaboda.org​

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На даче у видеоблогера Сергея Тихановского 3 июня при обыске нашли $900 тысяч, обыски прошли на квартире и в студии блогера.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси обновлен состав правительства. Какие цели и задачи Президент поставил перед новым Советом министров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика