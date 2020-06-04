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Дело Тихановского: $900 тысяч, обыски продолжаются
Источник материала: БДГ
На даче у видеоблогера Сергея Тихановского 3 июня при обыске нашли $900 тысяч, обыски прошли на квартире и в студии блогера.
Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МВД Беларуси. Отмечается, что обыск проводился с санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского. Мать признала, что деньги принадлежат ей.
Координатор по Брестской области избирательной кампании потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской, блогер Александр Кабанов рассказал
По его словам, «при первых обысках этих денег не нашли, по-видимому, бригады следователей были неопытны». На даче также были найдены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, машинка для подсчета денег, печать субъекта хозяйствования.
4 июня обыски прошли и в гомельской студии Тихановского в гостинице «Октябрьская».
«В связи с тем, что вчера во время обыска студии Сергея Тихановского не было обнаружено чемоданов с деньгами, прямо сейчас группа из Минска проводит повторный обыск по адресу: город Гомель, Карла Маркса, 1. Ждем новых находок и...увольнения тех, кто не нашел ничего с первого раза», - поиронизировал Кабанов, намекая на три обыска на даче.
Светлана Тихановская заявила журналистам, что не видела обнаруженных денег никогда в жизни.
Фото svaboda.org
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На даче у видеоблогера Сергея Тихановского 3 июня при обыске нашли $900 тысяч, обыски прошли на квартире и в студии блогера.
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