Дело Тихановского: $900 тысяч, обыски продолжаются

На даче у видеоблогера Сергея Тихановского 3 июня при обыске нашли $900 тысяч, обыски прошли на квартире и в студии блогера.

Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МВД Беларуси. Отмечается, что обыск проводился с санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского. Мать признала, что деньги принадлежат ей.

Координатор по Брестской области избирательной кампании потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской, блогер Александр Кабанов рассказал euroradio , что обыск проводится уже в третий раз, при первых двух – денег не нашли.

По его словам, «при первых обысках этих денег не нашли, по-видимому, бригады следователей были неопытны». На даче также были найдены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, машинка для подсчета денег, печать субъекта хозяйствования.

4 июня обыски прошли и в гомельской студии Тихановского в гостинице «Октябрьская».

«В связи с тем, что вчера во время обыска студии Сергея Тихановского не было обнаружено чемоданов с деньгами, прямо сейчас группа из Минска проводит повторный обыск по адресу: город Гомель, Карла Маркса, 1. Ждем новых находок и...увольнения тех, кто не нашел ничего с первого раза», - поиронизировал Кабанов, намекая на три обыска на даче.

Светлана Тихановская заявила журналистам, что не видела обнаруженных денег никогда в жизни.

Напомним, сам Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, сейчас находится в СИЗО №1 в Минске. Возбуждено уголовное дело по факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Правозащитники признали его политзаключенным.

29 мая в Гродно, сейчас находится в СИЗО №1 в Минске. Возбуждено уголовное дело по факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Правозащитники признали его политзаключенным. Так как в положенное для подачи заявления и регистрации инициативной группы время блогер был арестован, заявление подала его жена Светнала Тихановская. 31 мая очереди , чтобы поставить подпись за нее, растянулись до метро.

, чтобы поставить подпись за нее, растянулись до метро. Александр Лукашенко во время посещения Минского тракторного завода крайне негативно высказался о противниках на выборах.

во время посещения Минского тракторного завода крайне негативно о противниках на выборах. Его возмутила статья в «Коммерсанте» о Тихановском. «Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели», - намекнул Лукашенко.

4 июня, принимая кадровые решения , президент еще раз раскритиковал своих возможных оппонентов на будущих выборах. Он заявил, что Беларусь - единственная постсоветская страна, где обошлось без кровопролитий. Тем, кто про это забыл, он пообещал напомнить.

, президент еще раз своих возможных оппонентов на будущих выборах. Он заявил, что Беларусь - единственная постсоветская страна, где обошлось без кровопролитий. Тем, кто про это забыл, он пообещал напомнить. 4 июня в Минске состоялось заседание Центризбиркома, на котором комиссия отказала в удовлетворении жалобы Виктора Бабарико. Глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что подготовила ходатайство в Следственный комитет по поводу действий инициативной группы Тихановских. Они могут быть привлечены по статье 191 УК об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства. Она рассказала, что на одном из пикетов был вывешен плакат с оскорбительным прозвищем главы ЦИК и словом «Прихлопнуть».

Фото svaboda.org​