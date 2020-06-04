Депутат объяснил, почему жесткие решения президента США оправданы для подавления протестов

Источник материала: ОНТ

Жесткие заявления президента США Дональда Трампа о возможном привлечении американских военных для подавления протестов ради сохранения мира и спокойствия в городах, могут повысить его рейтинг в преддверии выборов. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных в эфире программы «Марков. Ничего личного».

По словам парламентария, такие решения Трампа абсолютно адекватны.

«Демократы использовали против него (Трампа – прим. ред.) факт гибели чернокожего, но за Трампа голосуют не только чернокожие, за Трампа голосует также и огромное количество белых, и просто владельцев небольших магазинов, лавочек. Если ты теряешь эту лавочку, то ты, в принципе, теряешь свою жизнь. Порядок, спокойствие в обществе никто не отменял, поэтому делая вот эти жесткие заявления, он апеллирует к другим группам избирателей и говорит о том: «Я президент, я привержен порядку, я обеспечу спокойствие в стране». И это, самое интересное, та же электоральная технология, которая вполне может укрепить его позиции на выборах», – пояснил Савиных.

Парламентарий добавил, что, американская культура построена на культе силы, поэтому жесткие решения Трампа вполне оправданы.

«Я уверен, что все уже давно просчитано, и он (Трамп – прим. ред.) прекрасно понимает, что это принесет ему больше голосов на выборах, нежели он потеряет, скажем так, радикалов», – сказал Савиных, отметив, что ставка на вооруженных солдат для Америки абсолютно адекватна.

«Дело все в том, что в Соединенных Штатах существует достаточно специфическая культура. Она построена на, скажем так, в определенной степени на культе силы. Там существует жесткая такая вот доминанта: если ты нарушил закон, то тебя можно стереть в порошок, и это всем понятно. И там даже мораль общества строится на каких-то законодательных принципах. Если это законно, то это морально, если ты начинаешь бить витрины, то ты вне закона, против тебя можно использовать любое насилие. В принципе, в Америке, учитывая, что эта страна очень сильно отличается по различным культурам, течениям социальным, это, наверное, единственный способ обеспечить порядок и стабильность, поэтому это будет использоваться», – сказал депутат.

Он также отметил, что проблемы, которые в настоящее время переживают США, стали результатом решений, принятых 30 лет назад.

«В США одна элитная группа, мы можем даже, собственно говоря, использовать такое выражение, как финансовый олигархат, глобальный финансовый олигархат, воюет с олигархатом военно-промышленным, производственным. Они сошлись действительно в очень жесткой, я бы сказал, схватке на выживание. Это впервые. Дело в том, что 80-е годы под лозунгами рейганомики они объединились. Финансовому олигархату были предоставлены определенные, скажем так, льготы и возможности, прежде всего, для чего, для того, чтобы экономически уничтожить Советский Союз. Они достигли своей цели, но американская империя на этом надорвалась. Проблема с империей в том, что это единственная оставшаяся сверхдержава, очень большая, поэтому ее проблемы проявились вот так со всей очевидностью только 30 лет спустя. На сегодня выбор стоит очень жестко: или военно-промышленный олигархат, или финансовой глобальный олигархат, третьего не дано, договориться они уже не могут, а заложниками всегда будут простые люди», – заключил Савиных.





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